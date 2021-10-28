〈致伸法說〉前三季雙率雙升 稅後純益17.88億元 每股賺4元創高

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (28) 日召開法說並公布財報，在汽車 ADAS 強勁需求帶動下，第三季稅後純益 6.72 億元，季增 9.9%，不過仍受到缺料影響，較去年同期下滑 13.1%，每股純益 1.5 元；前三季毛利率、營益率雙率雙升，純益仍達 17.88 億元，創新高，每股純益 4 元。

致伸第三季營收 176.69 億元，季增 7.42%、年減 6.54%；毛利率 13.5%，季增 0.2 個百分點、年增 0.5 個百分點；營利率 9.3%，與今年第二季相當、年增 1.1 個百分點；稅後純益 6.72 億元，季增 9.9%、年減 13.1%，每股純益 1.5 元。

致伸前三季營收 512.76 億元，年增 5.3%；毛利率 13%，年增 1 個百分點；營利率 3.9%，年增 0.8 個百分點；稅後純益 17.88 億元，年增 18.7%，每股純益 4 元。

致伸第三季營收比重方面，智慧裝置占 49%、聲學產品占 31%、視覺影像產品占 14%、商用設備占 6%。

第三季各產品線方面，致伸表示，智慧裝置因去年第三季基期高，導致年增率放緩；聲學產品受限零組件缺料，訂單遞延至第四季，單季營收略低於預期。

視覺產品主要客戶為美系電動車大廠，儘管該客戶在中國面臨許多不利因素，但目前出貨未受到影響，下半年仍持續成長；商業設備則受惠客戶返回辦公室，帶動產品需求大幅提升。

展望後市，致伸下半年主要是聲學產品出貨旺季，第三季部分訂單遞延至第四季，法人預期，第四季營收有望季增雙位數，不過消費品出貨量增加，將導致獲利略為下滑。