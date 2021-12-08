黃天牧：信託機制可補社會安全網 將強化業者推動誘因

金管會主委黃天牧今 (8) 日表示，在人口老化與社會貧富不均的大環境下，更突顯遺孤與安養信託的重要性，透過信託制度將有助於滿足社會安全網的需求，但他也說，在理財當道的環境下，要如何增加業者推廣業務的誘因，需要時間培養，金管會也將努力提高金融業的推廣誘因。

信託公會今天舉辦 20 周年紀念系列活動，黃天牧受邀出席致詞時指出，我國的信託業務雖有長達 20 年的長遠發展，但目前仍是以金錢信託為主，但真正針對受託而打造的信託相對偏少。

黃天牧進一步指出，以理財為主的金錢信託並非不好，但在理財功能之餘，也該思考信託對於社會安全機制的意義與重要性，例如遺孤信託與安養信託。

他以民國 88 年的 921 大地震為例，當時他擔任財政部金融局組長，管理的信託業務就是地震後失去父母的未成年孩子，當時這些受災戶孩子們，因獲得政府與社會許多財務上的支援，但要怎麼讓這些錢真正妥當地用在孩子身上，避免遭不當運用，這時候信託正好能發揮該有的功能。

黃天牧強調，透過信託機制，可讓社會弱勢、需要被照顧的人得到真正的照顧，這也是信託重要的任務之一。

但黃天牧也坦言，遺孤、安養信託機制固然有其重要性，但這些機制所需的專業服務需要有相關的對價關係，以及金融機構在理財當道的大環境下，要如何增加業者推廣業務的誘因，這些都需要時間培養與建立。

金管會銀行局組長陳香吟補充，金管會推動的「信託 2.0 計畫」，已將信託業務推行表現列為分行 KPI 與理專薪酬的考核項目，包括強化銀行對於專業人才培育，提高信託單位在銀行的部門位階，並針對業務推廣導入獎金誘因，藉此鼓勵行員推廣信託的重要性。

信託公會理事長兼合庫銀董事長雷仲達就說，合庫銀透過分行據點優勢，推廣信託業務，目前全台每家分行都信託專業人員可提供民眾信託業務諮詢。