〈智慧能源週〉元晶Q4獲利將扭轉前三季虧損 訂單滿到明年上半年

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 今 (8) 日出席智慧能源週，發言人江郅豪指出，受惠客戶積極拉貨、新產能貢獻，訂單已滿到明年上半年，12 月營收將維持 11 月高檔，產品結構「量價齊揚」，有助獲利表現，法人看好，元晶今年將轉盈，第四季單季獲利就一次補足前三季虧損 2 億元。

另外，特斯拉 (TSLA-US) 近期傳出太陽能板失火事件，元晶不評論客戶。不過據悉，特斯拉失火產品屬傳統型模組，由陸資東南亞廠生產，隨著產品出現安全疑慮，元晶有機會獲轉單，將通吃特規型屋瓦電池、傳統型模組訂單。

江郅豪表示，政府為刺激今年太陽能安裝量，拍板決議今年 10-12 月完工的案件，每度電外加費率 0.2245 元，帶動系統廠對模組廠的拉貨力道轉強，現今接單相當暢旺，已全產全銷。

展望明年，江郅豪指出，不論任一尺寸產品，訂單都已滿到第二季，目前接單自第三季開始，且為因應明年政府 3GW 的建置目標，元晶也準備第三階段擴產，預期明年電池與模組產能將提升至 1.5GW，年增 50%。

針對新品推出時程，元晶 M6 今年 12 月已拿到 VPC 認證，明年 3 月開始出貨，M10 產線則預計明年 7 月取得 VPC 認證，下半年開始出貨，有助未來營運表現。

元晶近期也獲國發基金入股，透過私募案結盟上游模組材料，期望透過強強聯手，走出國際市場，認為先前是求活，現在是求好、求永續，元晶將持續降本增效，重返國際市場。