宏碁11月營收288億元創八年同期高 董座：歐美塞港估明年6月解決

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (8) 日公告 11 月營收，受惠年底購物節旺季帶動，加上轉投資小金雞挹注，單月營收達 288.55 億元，月增 3%、年增 0.5%，創近八年同期新高，前 11 月也已超越去年全年，展望未來，董事長陳俊聖認為，供應鏈缺料、貨運問題仍未解，預期塞港狀況明年 6 月可望解決。

宏碁今年前 11 個月合併營收 2893.31 億元、年增 16.3%，超越去年全年 2770.85 億元。

陳俊聖表示，今年歐美感恩節購物旺季筆電銷售狀況不錯，不少國家產品上架就銷售一空，現階段供應鏈缺料、貨運問題都仍嚴峻，尤其歐洲、美國等地塞港情況最嚴重，評估至今仍在海上漂流的貨量，至少是各地通路一個月以上的庫存量。

至於缺料、塞港問題何時緩解，陳俊聖說，長短料問題關鍵在於上游廠商產能是否順利開出，關鍵點將落在明年首季，現階段包含音訊解碼、電源相關 IC 都仍吃緊，至於塞港狀況，根據多方評估，預期明年 6 月過後才可望解決。

從 11 月各產品線觀察，宏碁指出，強固型產品營收年增 186.1%，成長幅度最大，商用筆電也續強，營收年增 60.7%，桌上型電腦、電競事業同樣維持雙位數成長，營收分別年增 37.8%、13.1%，此外，多重事業引擎也持續發酵，合計上市櫃、興櫃子公司 11 月營收年增 39.8%。

宏碁進一步指出，旗下電池模組廠聯永基、海柏特也維持強勁成長動能，11 月營收年增幅各達 571.1%、162.8%，安圖斯科技營收同樣保持成長，11 月營收年增 39.5%。