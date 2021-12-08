〈國泰投資展望〉股市高點將常態化 回檔不易超過15%

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (8) 日舉辦《2022 全球投資趨勢論壇》，首席經濟學家林啟超表示，2021 年從年頭漲到年尾的榮景是特例，明 (2022) 年投報率雖難現今年榮景，但是即便美國升息或縮減購債規模 (Taper)，因為市場上資金還是很多，預期股市高點將常態化，回檔不易超過 15%。

通膨和疫情反覆推升市場不確定性升高，且在政策紅利逐步退場，庫存回補行情漸褪，加上基期墊高後企業獲利成長放緩，2022 年勢必是資金呈現快輪動 (Metarotation) 的一年。林啟超強調，2022 年或有震盪、或有波折，或許無法扶搖直上，但投資人仍可正面看待。

林啟超解釋，以「巴菲特指數」來看，美股市值占美國 GDP 的比率早已超過 200%，市值除以廣義貨幣供給 (M2) 也高達 2.5 倍左右，從歷史上來看都已是高點，但即便美國升息或縮減購債規模，因為市場上資金還是很多，無論企業的現金部位或現金股息都很高，因此股市價格「已回不去了」，預期股市高點將常態化。

美貨幣政策偏緊發展 為美元提供支撐

匯率方面，林啟超分析，相較歐洲，美國在貨幣政策縮減步伐加快下，可望提供美元支撐。陶冬則以民生、社會問題解讀中國監管政策，認為其目的是為減低行業暴利、壟斷帶來的影響，故仍會持續監管以提升消費意願，促進內循環。最後，陶冬認為中國經濟成長放緩下，貨幣政策會略加寬鬆，也會造成人民幣升值腳步收斂。

企業獲利成長動能在「轉型」 關注半導體、能源和原物料

「轉型」將是明年企業獲利成長關鍵，第一是「數位轉型」，半導體是兵家必爭之地，各國積極擴產的趨勢不變；第二是「能源轉型」，以綠能為首的新能源將持續受到需求增加的滋養，可預見供給端將增加資本支出；以石油為首的傳統能源未來一段時間仍是主流，且轉型趨勢下也將迫使傳統能源公司投入資本支出以做出因應；提升儲能技術以解決供電不穩定性的投資也相當具有發展潛力，可望出現創新的投資機會。

整體而言，2022 年全球經濟面對相當大的不確定性，投資人可關注「看通膨」、「看央行」、「看成長」3 大重點，留意通膨回落速度、貨幣政策及企業獲利表現，分散投資組合以因應變化，方能掌握獲利契機。