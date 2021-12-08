2021表現亮眼 台股基金還能買嗎？

從 2018 年底至今，台灣股市連續三年漲幅超過 20%，累積上漲 101.33%，表現居全球股市之冠。經歷過如此驚人的漲幅後，2022 年台灣股市還能夠進一步上漲嗎？有那些因素會左右台灣股市的表現？

1. 獲利大幅成長，基本面是台股表現超強的原因

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採台灣加權指數，資料日期: 2021/12/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

股價可拆分成每股盈餘與本益比（股價 = 每股盈餘 * 股價 / 每股盈餘，股價 / 每股盈餘 = 本益比），每股盈餘與本益比分別可代表基本面與心理面的因素。從上圖可看出，每股盈餘年增率大幅升高，是台灣股市今年表現強勁的主因。衡量心理面的本益比於第一季後快速下降，台股近一年漲幅也因此下滑。雖然台灣股市漲幅依然很驚人，但股價漲幅都來自獲利的提高，且本益比已經大幅下降，基本面才是台股表現優異的原因，泡沫成分不高。

2. 全球需求旺，台股獲利將繼續成長

展望明年，獲利與本益比會如何變化，是台灣股市能否維持好表現的關鍵。身為貿易依存度超高的國家，台灣經濟成長與企業獲利都與出口狀況息息相關。當全球需求旺盛時，台灣出口也將因此受益，台灣股市的每股盈餘也跟隨水漲船高。目前全球高居不下的通貨膨脹率，顯示全球對於商品的需求依然遠大於供給，預料明年中後才有可能逐步緩解，台灣出口也可望繼續維持高檔。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採台灣加權指數，資料日期: 2021/12/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 本益比已率先修正，未來下跌空間小

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採台灣加權與 MSCI 系列指數，資料日期: 2021/12/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。按照目前本益比 / 過去 10 年平均後，從小到大排序。

經過第一季以來的下滑，台灣股市本益比已經降至 14.5 倍，約為過去 10 年平均的 85.2%。與其他新興亞洲國家相比，台灣除了股市本益比折價程度最高外，本益比的絕對數字也只高於中國與南韓。假設避險情緒因為美國升息而增加，新興亞洲股市風險溢酬升高至 6.2%、美國 10 年公債殖利率升高至 2%，整體新興亞洲本益比將降至 10 年平均的 84.9%。如此降幅可能對本益比較高的泰國或印度股市造成巨大衝擊，但對本益比早已下降的台灣股市確不會有太大影響。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：



預期台股基金 2022 年仍有一成以上上漲空間

預期台股 2022 年每股盈餘年增率為 12.7%、本益比略微下滑至 14.4 倍，台股潛在上漲空間為 12.3%。獲利可望受益於美國需求成長，加上本益比合理，台股基金仍是眾多股票型基金中較為看好者。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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