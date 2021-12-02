國家隊新成員 元晶完成募資6.15億元 國發基金認購31%

太陽能模組廠元晶 (6443-TW) 今 (2) 日宣布，此次私募股數共 2589 萬股，總金額近 6.15 億元，其中 31% 由行政院國發基金認購，其餘則由昱昇創能投資；隨著元晶引入國發基金做為策略投資人，外界也看好政府扶植國內廠商的決心，更象徵元晶近來進攻美國市場的技術獲肯定，成為國家隊新成員。

依照國發基金此次認購 31% 推算，將持有元晶 1.74% 股權。元晶表示，作為台灣太陽能的領導廠商之一，此次私募得到國發基金認同與加入，對元晶在本土市場與國際業務拓展上有深刻意義。

政府近年積極支持綠能政策與作為，不僅體現太陽能電廠開發與建造的決心，更透過此次私募，實際支持台灣太陽能製造業，組成太陽能國家隊，也為元晶及往來的國內外客戶注入一劑強心針。

元晶預計，私募資金將用於擴充新一代大尺寸高效能太陽能產品，預計明年底電池與模組產能都將達 1.5GW，尤其私募團隊成員在不同材料領域皆為頂尖的龍頭企業，藉由此次合作，將結盟國內太陽能上下游。

元晶看好，以國內廠商在電子材料的研發能力，配合公司在國際市場的既有優勢，將組成台灣太陽能聯盟，重返國際市場，為國內太陽能製造業開闢新道路。

元晶強調，台灣太陽能製造業過去幾年面臨市場無情淘洗後，留下都是適者生存的勝利者，這些優質廠商未來面對的將是由政府主導的能源轉型、台灣電子產業國際供應鏈綠電的需求，以及國際碳權碳稅政策推動的再生能源大未來。

元晶認為，此私募案在此關鍵時刻完成，也為公司迎接未來變局，且在政府支持下整合國內優勢企業，將成為下個階段快速發展的起手式。