拜登又遭美法院打臉！喬治亞州地院：總統逾權 全美各州禁止執行拜登疫苗強制令

美國喬治亞州南區地方法院週二停止拜登政府對聯邦承包商的疫苗強制令，並指稱拜登總統可能逾越其權限。

該地院表示，代表建築業的全美商業組織 Associated Builders and Contractors 可能是正確的，拜登總統 (Joe Biden) 發布的疫苗強制令超出了《採購法》授予的權限。

由川普提名的該地院法官貝克 (R. Stan Baker) 在裁決中寫道：「在其實際應用中，該強制令被當作公共衛生法規，將對整個經濟產生重大影響，因為承包商和勞動力成員在聯邦契約下執行工作的能力將受限。因此，該強制令似乎具有巨大的經濟和政治意義。」

該地院表示，疫苗強制令「代價高昂、費力，還可能導致可用勞動力減少。」

白宮新聞秘書 Jen Psaki 表示，司法部將在法庭上「大力捍衛該疫苗強制令。」

Psaki 週二向美媒表示：「我們提出這些要求是因為，現在看到成效了，我們有信心能在全美合法地實現這些要求。」

拜登總統 9 月 9 日發布了一項行政命令，要求聯邦承包商確保其雇員接種新冠疫苗，並遵守戴口罩和保持社交距離的政策。這些要求影響美國經濟中的數百萬名工作者。

貝克法官禁止拜登及其政府在全美任一州執行該疫苗強制令。這擴大了 11 月 30 日肯塔基州一個地方法院的裁決範圍，先前僅肯塔基州、俄亥俄州和田納西州禁止執行拜登的疫苗強制令。

白宮最初要求承包商在 12 月 8 日之前遵守，但 11 月時遭紐奧良美國第五巡迴上訴法院以「嚴重的憲法問題」為由，要求政府在另行通知之前，不得執行強制令，因而將承包商遵守的截止日期推遲到 1 月 4 日。

除非被法院否決，否則拜登的疫苗強制令將於 2022 年 1 月 4 日生效。