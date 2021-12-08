2022年無可匹敵！瑞銀調升特斯拉目標價至1000美元

瑞銀調升特斯拉股票目標價至 1000 美元，並稱該公司是電動汽車市場「無庸置疑的領導者」，激勵特斯拉週二 (7 日) 股價漲逾 4%。

瑞銀分析師 Patrick Hummel 將特斯拉 (TSLA-US) 目標價自 725 美元調升至 1000 美元，稱全球對電動汽車的需求將推動該公司明年繼續超越預期。Hummel 維持特斯拉的「中性」評級。

特斯拉週一股價表現不佳，收在 1009.01 美元，迫近今年第三次熊市，但週二獲得提振，股價上漲 42.74 美元或 4.24%，收每股 1051.75 美元。

根據 FactSet 調查，41 位分析師中有 17 位給予特斯拉「買進」或「加碼」評級，12 位建議「續抱」，另有 12 位認為該「賣出」，股票均價在 851.09 美元。

分析師表示，特斯拉能以垂直整合的方式取得晶片和電池，這使其在競爭中脫穎而出，鞏固其市場領先地位，在全球電動市場拿下 20% 市占率。

Hummel 週二研究報告寫道：「我們大幅提高估值，以反映這種無庸置疑的領導地位，然而，目前的估值已完全反映如此陡峭的曲線。」

這份研究報告標題為《隨電動汽車市場起飛而鞏固領導地位：新的 1000 美元目標價 (自 725 美元起)——2022 年特斯拉無所匹敵》。

他樂觀預期，今年特斯拉汽車銷售量 89.4 萬輛，明年增至 140 萬輛，2025 年前達到 290 萬輛，超越同業 BMW 或 賓士 (Mercedes-Benz)。

他預期，2030 年前全球汽車銷售量中將有 50% 為電動車。

Hummel 認為，軟體的可擴展性是特斯拉一大優勢，可藉此在 2025 年之後推動更大營收項目，利潤率甚至更高。

Hummel 寫道：「軟體是全球汽車產業的下一個戰場。沒有其他車廠能比特斯拉更接近『將日常使用的全自動駕駛技術獲利化』。特斯拉技術的可擴展性，創造了該產業最大的軟體驅動營收機會。」