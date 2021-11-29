莫德納：明年初有望推出針對omicron 變種病毒的疫苗

Omicron 變種病毒近期引起全球市場恐慌，莫德納 (MRNA-US) 醫療總監 Paul Burton 在週日 (28 日) 表示，該公司有望在 2022 年初推出一種針對 Omicron 變種病毒新疫苗。

Burton 在接受採訪時表示，目前暫時還不確定當前的疫苗對於 Omicron 變種病毒所提供的保護力，但應該會在未來幾週內得知。如果必須製造一種全新的疫苗，他認為將會是在 2022 年初推出，隨後再大量供應。

Burton 也表示，目前的疫苗提供的保護應該仍舊存在，主要取決於個人接種的時間長短。他也表示，在符合條件的情況下，未接種疫苗的人應該接種疫苗或是進一步接種加強劑。

世界衛生組織 (WHO) 的官員在週日表示，目前仍然不確定 Omicron 變種病毒是否較其他的新冠病毒變異株更具傳染性，或是更易導致重症。專家表示，雖然初步數據表明南非的住院率正在上升，但可能是因為感染總人數增加，而不是特定感染 Omicron 的結果。

但是，WHO 也表示，初步數據表明，與其他變種病毒相比，以前曾感染新冠肺炎的人可能更容易再次感染 Omicron 變種病毒。

專家表示，目前為止，感染主要發生在年輕人中，但是要了解 Omicron 變種病毒的嚴重程度還需要幾天到幾週的時間。

WHO 也正在與技術專家合作，以了解這種變種病毒對現有疫苗、PCR 測試以及現有治療方法有效性的影響，但仍需要等待更多數據訊息。