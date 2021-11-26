英特爾已支付1.25億美元 威盛Q4認列完畢

威盛 (2388-TW) 今 (26) 日召開法說會，財務長陳寶惠表示，先前出售旗下 Centaur 部分員工予英特爾 (INTC-US) 交易已完成，預計 1.25 億美元款項將在第四季認列完畢，Centaur 也隨著員工人數減少，有助節省營業費用，帶來更有效的營運管理。

展望後市，陳寶惠預期，威盛三大事業包括處理器平台、嵌入式平台以及 USB 晶片，未來皆有不錯成長性，其中，處理器平台除既有產品收入外，也有提供客製化服務，隨著開立自家晶片的趨勢成形，未來業績也將持續成長。

威盛在嵌入式平台耕耘數年，目前已具備不錯的 OEM 客戶基礎，也超前部署車載方案，為營收成長動能之一，旗下威鋒電子 (6756-TW) 也持續布局高速傳輸晶片，首顆 USB4 晶片已在第四季進入量產，看好成長性。

嵌入式系統與物聯網事業處總經理吳億盼表示，隨著邊緣運算時代來臨，物聯網加雲端能讓數據採集更普及且高效，威盛也運用自身在處理器的技術，跨入醫療、交通、零售等各產業，近年隨著 IOT 演變成 AIOT，威盛也因應各行業的市場需求，推出各類解決方案。

吳億盼指出，威盛目前已鎖定車載、工廠、智慧家庭，其中，車載市場切入點包括商用車與工業車，公司提供數據採集、智慧運算等技術，有助業主有效管理，且隨著後疫情時代來臨，物流業需求暴增，讓客戶面臨人力缺乏壓力，也為威盛提供有利的發展機會。

除了車載移動方案，威盛也跨入不動產智慧家居解決方案，包括安全防護、住戶交流、生活型態等，提供訪客登記、智慧門鈴、緊急服務等功能，隨著集合式住宅越來越多，背後也衍生物業管理平台需求。

吳億盼看好，隨著集合式住宅興起，未來 AI 將與 IOT 結合，加上台灣智慧建築標章推出後，也有助整體市場蓬勃發展，目前威盛也已有實績，包括已落地的明倫智慧公宅、斯文里智慧公宅，並與眾多建商合作，包括大陸建設、冠德建設以及達麗建設事業。