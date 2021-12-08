美股重點新聞摘要2021年12月08日

今日操盤前瞻

EIA 能源短觀

日本第三季 GDP

中國 11 月 M2 貨幣供給量

看好 VR、自駕車新品支撐 大摩調升蘋果目標價至 200 美元

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師看好 VR 眼鏡、自駕汽車等極具潛力的新品，為蘋果 (AAPL-US) 股價帶來更多上漲空間，因此上調蘋果目標價至 200 美元，成為繼 Wedbush 後，第 2 家喊出 200 美元目標價的華爾街投行。閱讀全文...

英特爾擬運用 Mobileye 上市募資擴建晶片廠 力拚台積電、三星

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）周二（7 日）表示，計劃利用旗下 Mobileye 自動駕駛汽車部門明年首次公開發行（IPO）所募得部分資金，興建更多的晶片工廠，追趕台積電 (2330-TW)、三星等競爭對手的企圖心不言而喻。閱讀全文...

輝瑞 CEO：Omicron 傳染力強 恐產生更多新冠變種病毒

輝瑞公司執行長 Albert Bourla 周二（7 日）表示，新冠變種病毒 Omicron 雖然似乎比先前的病毒株更溫和，但傳染性也更強，未來可能產生更多變種病毒。閱讀全文...

今年美國 IPO 科技新股慘遭猛烈拋售 僅格芯未墜入熊市

近來高估值、高成長和虧損企業股價走低，引爆大規模拋售，且連帶拖累今年才掛牌上市的科技企業。根據 CNBC 統計，今年上市的 55 家美國科技企業中，除了格芯 (GlobalFoundries, 格羅方德) 之外，其餘均自高點回落逾 20%，墜入熊市。閱讀全文...

通膨居高不下 高盛、富國銀行高層紛紛表示擔憂

高盛 (GS-US) 與富國銀行 (WFC-US) 執行長周二（7 日）紛紛表示對通膨持續上升的影響感到擔憂，不斷飆升的通膨也加重美國聯準會（Fed）加快縮減資產購買計畫的壓力。閱讀全文...