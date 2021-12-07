〈郭台銘開講〉碳達峰與碳中和 成兩岸企業共面對應用能源新課題

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (7) 日表示，碳達峰與碳中和將造成兩岸企業都必須共面對應用能源的新課題，並引領能源應用的新產業發展。

郭台銘今天出席兩岸企業家紫金山峰會，以「從兩大挑戰看兩岸企業合作之變局、新局與格局」為題發表演講，探討如何推動兩岸企業面對挑戰的變局、新局與格局。

郭台銘表示，全球氣候暖化導致的天災在世界各地都傳來災情，極端氣候的快速變遷、反聖嬰氣象變異所帶來的災害，無論是經濟發達的富裕地區或經都無一倖免，就連父親老家、偏遠的山西晉城都出現百年未遇的破壞性洪患水災。

因應全球氣候暖化議題的趨勢上，綠色經濟、淨零減排，已成為舉世矚目的重要議題。如何發展低碳排的清潔能源，達成碳達峰及碳中和，為未來企業應用能源的新課題，也成為企業重要的考驗。

郭台銘進一步指出，全球重要的供應鏈客戶在選擇生產基地時，必將發電量是否能穩定供應、以及使用燃煤、天然氣發電造成的高碳排放超標不確定因素及不可控管的挑戰放入重點考量；不論是半導體、面板、精密機械等高科技，都 被要求必須分散製造地點，趨勢已然形成，所以考量低碳減排同時也要顧慮發電量穩定供應。

不過，他認為，太陽能，風力發電等再生能源只能算是備用或備載能源，對高科技產業來說是不穩定的能源；必須要有充足及穩定的能源供應，才是產業經濟成長依賴的動力，且不論是半導體、精密製造、5G、雲端網路、元宇宙、數字經濟，每項都需要大量穩定、充足供應的清潔能源。

最後，郭台銘也呼籲，台灣必須在能源政策上正視問題，避免短期帶來的是對經濟和產業發展的傷害，長期也無法達成 2050 淨零碳排的全球目標。