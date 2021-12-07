〈焦點股〉需求暢旺+漲價效應 成衣雙雄股價強彈

成衣大廠聚陽 (1477-TW)11 月營收年增 28%，公司看好客戶回補庫存力道積極，需求將一路旺到明年上半年，紡織股王儒鴻 (1476-TW) 在漲價效益發酵下，第四季也可望繳出佳績，雙雄今 (7) 日吸引買盤進駐，股價勁揚 3-4%，帶動紡織族群走堅。

儒鴻已遭到外資連 12 賣，但內資法人買盤重新歸隊，帶動股價自谷底反彈，今天持續上漲逾 4%，站回 600 元關卡，最高達 618 元，一舉收復半年線、季線，可望挑戰收復月線。

聚陽今天同步吸引買盤進駐，盤中放量大漲逾 3%，最高來到 248 元，在成衣雙雄領軍下，紡織股普遍走揚，包括利勤、宜新實業、業旺、大統新創、台富、力麗、宏遠等相關族群，均在盤上表現。

聚陽 11 月營收 22.55 億元，月減 0.3%、年增 28.6%，前 11 月營收 257.52 億元，年增 13.1%。聚陽說明，11 月仍受海運缺櫃塞港影響，交期重新規劃，因此約有 2 億元營收往後遞延，預計 12 月到明年初陸續交完。展望明年，聚陽認為，需求依舊相當強勁，尤其以運動、機能服飾更是供不應求。

儒鴻 11 月營收尚未出爐，但法人估將同步彈升，擺脫連續兩個月年減的情形，儒鴻越南廠區生產重返正軌，加上漲價效益逐步發酵，第四季起營運脫離谷底，且在 Nike、Lululemon、UA 三大客戶需求維持強勁支撐下，不只明年首季淡季不淡，更可一路旺到上半年。

