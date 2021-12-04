郭台銘轉投資富佳生技推家用版「口水機」 鎖定全球居家檢測需求

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (4) 日赴「2021 台灣醫療科技展」，參觀所投資的富佳生技 (iCareDx) 攤位，致詞時指出，目前富佳生技家用版的唾液 PCR 核酸檢測系統也在進行臨床試驗，除了希望取得國內 EUA 外，更放眼國際市場，未來也檢測項目也可望延伸到腸胃甚至是癌症檢測預防領域。

郭台銘表示，疫情對經濟造成很大的衝擊，以美國為例，去年疫情爆發至今一年半，損失 12 兆美元，而美國 GDP 一年約 20 兆美元，等於約 6 成，因此，當大家都在討論疫情何時結束，個人反倒比較擔憂何時會有下一波爆發。

郭台進一步指出，美國也很擔心疫情爆發，因一連串的發展疫苗、治療、診斷計畫，普及在家檢測能，這也跟富佳的理念相同，目標就是能提供親民的家庭檢測設備，透過頻繁檢測防範隱形傳播鏈。

據了解，目前富佳生技家用版的唾液檢測已在進行臨床試驗，郭台銘表示，收案目標為陽性 30 人，但因為國內疫情控制的很好，可能還需要一段時間；而專業版在 10 月底通過食藥署的 EUA 外，現在也陸續跟越南等海外台商合作，開拓國際市場。

郭台銘也提到，目前許多先進國家的研發也正朝唾液篩檢方向進行研發，主要是唾液中有很多的基因資訊，未來唾液檢測不只可以檢測新冠肺炎，對肺部、氣管、腸胃狀況，甚至是癌症等，都可望藉由唾液檢測提前預防，將有助於完成「天天做健檢、上醫醫未病」的大理想。

富佳生技表示，家用版的唾液 PCR 核酸檢測系統平台所採用技術與專業版相同，生物晶片利用「電濕潤」的技術移動檢體微滴，讓微滴在不同溫度區域中反覆來回，創造反覆升溫、降溫的效果，約莫 75 分鐘可以完成完成 PCR 檢測。