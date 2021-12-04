〈郭台銘談元宇宙〉估商機爆發還要5-10年起跳 發文修正加密貨幣「假議題」說法

對於元宇宙及虛擬貨幣的看法，鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘在臉書發文補充說明，他認為，元宇宙發展還要 5-10 年，甚至更長時間落實，現階段談應用爆發並不實際；同時，他修正虛擬貨幣是「假議題」的說法，應是「還不足成為議題」，因為虛擬貨幣還需與實體世界、經濟整合，才能融入生活。

郭台銘表示，今日快閃富佳展區在致詞時，提到元宇宙與虛擬貨幣等觀念與應用，由於提到貨幣永遠無法去中心化，以及虛擬貨幣是假議題的說法，由於現場說法不完整，為避免誤會，在臉書提出三點補充說明。

郭台銘認為，元宇宙概念還需要 5-10 年，甚至更長的時間的落實，相關應用仍有很長的路要走，發展的過程的確有很多研發商機，但過度吹捧在應用端，由於消費者體驗仍有很大的改善空間，所以談應用爆發目前並不實際。

虛擬貨幣方面，郭台銘指出，市場良莠不齊，仍有極大的投機性，虛擬貨幣與 NFT 等提供虛擬世界的交易供需，但下一步還需要和實體世界、實體經濟有結合面，才能真正成為融入大眾的生活，目前很多人問怎麼看待虛擬貨幣對整體經濟與工商業發展，個人認為「還不足成為議題」，「假議題」是過度的說法，也特別修正。

至於貨幣永遠無法去中心化的看法，郭台銘解釋，是主流貨幣金融將無法去中心化，部分虛擬貨幣會形成一種資產形式，但全球金融是無法被去中心化的方式取代；文末他也以 hashtag 寫下，健康是最大的資產、人無法虛擬自己的資產。