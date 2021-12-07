〈國泰永續金融論壇〉黃天牧：永續金融執行面掌握五大重點

國泰金 (2882-TW) 今 (7) 日舉辦《2021 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇》，報名人數飆破 1,500 人、規模創五年新高；其中前 50 大企業有 39 家參加論壇，而報名企業佔台灣碳排放量 51%。金管會主委黃天牧表示，「政策執行」是永續金融的關鍵，在執行面有五項重點。

面對永續議題金融業擔負重要使命，黃天牧提到，氣候變遷與企業永續推動，「政策執行」是維護氣候變遷與永續金融的關鍵。要推動永續金融、環境氣候變遷的改造，在執行面有五項重點，第一要一致與持續，設立目標要忠誠的執行，並朝此目標去努力；第二要針對當前不斷地政經變化，去調整執行目標的手段與措施；第三因為企業規模與資源不同，要符合公平與比例原則去推動。

第四要包容性，也就是要濟弱扶貧，資源多的企業要幫助資源少的企業、政府要提供資源去幫助弱勢族群和企業；第五可以被執行的，所有的目標要能被忠實地執行，像金管會去年推動綠色金融 2.0，希望營造一個友善、能被執行的永續金融生態系，從分類標準的設定、資訊揭露的標準，營造一些誘因和趨勢鼓勵金融機構在投、融資扮演議合的角色，改造企業對永續和氣候變遷的觀念。

黃天牧指出，今天參與論壇的有上市櫃公司的董、監事，當今天結束論壇後，回到自己的公司，應思考下一步要做什麼？去思考所屬企業如何去掌握這個議題。

今天的論壇邁入第五屆，今年因應疫情，首度改為線上論壇，帶動參與人數與規模皆創歷年新高，逾 1500 人、超過 800 家公司 / 組織報名，為 2020 年整體參與人數與企業數規模的 4 倍之多。報名的上市公司之市值占台股市值 76%，其中，台灣市值前 50 大公司有 39 家參與，再創新高！此外，今年論壇也首度可認列上市上櫃公司董事及監察人進修時數，在報名參加的 363 家上市櫃公司中，共有 247 位董監事參與。