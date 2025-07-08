鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-08 18:19

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國泰金控 (2882-TW) 與臺灣指數公司今 (8) 日在金管會金融市場發展及創新處處長胡則華的見證下，舉行簽約儀式，宣示國泰金控暨子公司將透過臺灣指數公司 ESG 資訊暨 IR 議合服務平台的協助，深化責任投融資，完善盡職治理，落實永續金融。

國泰金攜臺灣指數公司推動責任投融資 成首家參與IR Engage金控。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

證交所暨臺灣指數公司董事長林修銘開場致詞表示，為呼應政府打造臺灣成為亞洲資產管理中心、壯大資本市場價值之政策，證交所集團推動 ESG 生態系，持續鼓勵各金融機構重視責任投融資、落實盡職治理。

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本次與國泰金控集團合作，由金控整合旗下銀行、證券、投信、期貨等子公司之永續資料需求，使用 TIP ESG 資訊與 IR 議合平台服務，在責任授信、投資、融資流程中，納入 TIP 台灣永續評鑑資料幫助決策，並透過 IR 議合服務平台 (IR Engage) 與企業議合、溝通 ESG 議題，以促進企業永續發展，提升長期價值。

國泰金控總經理李長庚表示，此次與臺灣指數公司的合作，正是深化永續金融生態系的重要一步，展現了資訊透明化與議合機制的進步。IR 議合服務平台 (IR Engage) 所提供的一站式 ESG 資訊服務，結合 IR 專區、法說會資訊與議合媒合功能，有助機構投資人聚焦關鍵 ESG 議題，提升與企業互動的深度與效率，國泰將積極運用此平台，拓展與上市櫃公司的議合範疇，擴大責任投資的正向影響力。

為與投融資對象深入議合，國泰金控積極參與 IR Engage 平台，成為臺灣指數公司合作的首家金控業者，除可查詢台灣所有上市櫃公司的 ESG 資訊外，更可透過該平台線上聯繫國內投融資公司，包含訊息互動、安排會議、便利內部追蹤與資訊揭露，將大幅提升公司在投融資流程中對 ESG 風險與機會的掌握，同時可避免上市櫃公司疲於面對機構投資人重複的 ESG 資料需求。