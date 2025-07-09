〈國泰永續金融論壇〉李長庚：全球4成氣候投資在亞洲 台灣將掌握綠色轉型話語權

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-09 11:51

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「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今 (9) 日登場，吸引超過 5000 人、700 多家上市櫃公司參與，國泰金控 (2882-TW) 總經理李長庚指出，未來全球約有 4 成的氣候投資將集中於亞洲，台灣具有資金動能充沛及產業鏈優勢，未來在綠色轉型將有一定的話語權；金管會主委彭金隆強調，金融的力量是國家邁向永續未來的關鍵戰略資源，將持續從四大面向促進產業轉型。

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今 (9) 日登場。(鉅亨網記者陳于晴攝)

李長庚致詞時指出，今年有超過 5000 位貴賓報名參加論壇，來自 700 多家上市櫃公司，占台股市值約 8 成，連續 3 年出席的公司超過台灣碳排一半以上，今年更特別的是，有超過 2 成的來賓是各公司董監事，較去年成長近 9 成，代表台灣企業越來越多董監事及高階主管更重視永續、氣候變遷的議題。今年是國泰高峰論壇第九屆，也是巴黎協議十週年，更是 2030 年各國政策設定中期目標倒數的關鍵五年，「我們未來五年所作所為對於 2030 年達成目標至關重要」。

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李長庚表示，在全球面臨氣候變遷、生物多樣性喪失與地緣政治衝突交織成系統性風險之際，亞洲正迎來一波關鍵的低碳轉型機會，企業應主動擔當，成為引領轉型的核心動力。

根據世界經濟論壇《全球風險報告》，極端氣候與社會衝突等風險正日益升高。儘管部分美國機構選擇退出氣候協議，亞洲市場卻呈現加速踐行的態勢。李長庚引述亞洲投資者氣候變遷聯盟 (AIGCC) 與 ABPM 的研究指出，預估未來全球約四成的氣候投資將集中於亞洲，他強調，亞洲在全球低碳轉型中不僅是行動者，更將掌握話語權。

國泰金控亦以具體行動實踐永續，截至 2024 年底，集團整體低碳投融資金額達新台幣 3757 億元，年增 13.7%；再生能源方面，累計核貸與投資的太陽光電裝置容量超過 1500 MW、離岸風電超過 1903 MW。

李長庚表示，台灣企業具備製造、機械、能源設備等產業優勢，加上資金動能充沛，是參與低碳經濟、主導新世代綠色產業布局的關鍵角色。未來將持續透過與被投資企業及融資對象的對話，引導產業鏈共同行動，發揮永續金融的實質影響力。

台灣邁向 2050 淨零排放 金管會彭金隆：四大面向推動永續金融

金管會主委彭金隆致詞時指出，每年透過國泰高峰論壇的平台，集合產官學及國內外專家智慧，持續引領國內金融業積極協助應對氣候變遷挑戰，金融業過去面對這項議題，也有三個重要工具，一是透過金融資金配置，二是透過商品設計，第三是採取有效議合機制，引導企業重視 ESG 跟氣候風險，加速轉型。

彭金隆強調，如何善用金融業力量協助企業淨零轉型，這是金管會推動永續金融政策主軸，也是推動金融市場發展三大方向之一。金管會 2017 年開始積極推度綠色及永續金融政策，去年 10 月攜手各部會啟動綠色轉型金融行動方案，共有四大面向。

第一，建置產業碳排數據庫與減碳路徑，作為驅動轉型的重要基礎。金管會結合周邊單位證交所、櫃買中心建置 ESG 數位平台，聯徵中心建立企業 ESG 資料平台，金融業以問卷搜集客戶溫室氣體排放數據，明年也將透過表揚機制，持續鼓勵金融業累積數據研擬產業碳排係數作為產業轉型重要依據。

第二，建構轉型一致性標準，引導資金流向走向永續經濟活動。金管會與經濟部、環境部等機關合作，111 年起陸續發布永續經濟活動認定參考指引，以及轉型計畫建議涵蓋事項，作為企業擬訂轉型計畫、金融機構投融資的關鍵依據。

第三，引導金融業支持新興綠能產業，推動能源轉型。現行高耗能產業轉型，以及再生能源、深度節能、氣候調適等支持型經濟活動，都需要長期資金挹注，為了協助金融機構熟悉新興綠能產業，協助金融業了解產業機制與資金回收機制、提升投融資意願，打造支持轉型的正向循環。

第四，促進金融業跟企業對話，強化氣候議和。金管會將透過淨零推動平台今年預計辦理 18 場研討會、邀請超過 500 家企業與金融業參與，希望透過政策理解與產業對話，提升企業對 ESG 的重視與轉型的落實。