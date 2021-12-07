台新銀行 關懷經濟弱勢族群 推微型保險 獲頒銀行保險通路第一名

金融監督管理委員會於上 (11) 月 30 日舉辦「110 年度保險競賽」頒獎典禮，台新銀行響應金管會照顧弱勢族群、強化為型保險政策，因積極推動微型保險，該行榮獲微型保險獎「銀行保險通路第一名」殊榮。台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原代表領獎時表示，台新銀行自 2016 年起協助經濟弱勢的民眾透過辦理微型保險，為家人建構起一道保障防護網。微型保險擁有低保費、投保便利、免體檢等特色，保障內容簡單易懂，能補足經濟弱勢族群保障缺口，當急難發生時能有一筆保險金支應當下所需，分擔民眾的經濟支出壓力，讓生活維持正常運作。

劉熾原表示，為使弱勢族群也能有保險作為依靠，台新銀行更進一步響應政府推動微型保險政策，攜手花蓮縣政府、中國人壽，全額捐助微型保險保費，將有溫度的關懷與協助延伸至許多家庭，並已連續兩年持續捐贈微型保險，協助花蓮低收入戶，讓民眾無後顧之憂地為生活打拼，台新致力於讓社會保險網更加完善，發揮企業的正面影響力。今年截至 2021 年 8 月該行已協助超過 2,550 位民眾，讓弱勢族群若不幸發生意外時，仍然享有基本的意外身故、意外失能保障，協助度過最艱困時刻，建立風險預防能力，維持家庭生活的正常運作。

劉熾原強調，台新銀行秉持以客戶為導向的服務精神，透過開放平台優勢及全方位風險管理，提供客戶各項保險理財新知與保險商品等全方位專業諮詢服務，為客戶保障權益；也持續發揮共好社會精神，主動捐贈微型保險以提供弱勢族群需要的幫助，未來台新銀行仍將秉持認真的精神以及善盡企業社會責任，持續推動善的循環，致力成為照顧弱勢族群的智慧好夥伴。