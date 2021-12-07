〈美股盤後〉道瓊回暖近650點 NVIDIA拖累費半

美國首席防疫專家佛奇發表謹慎樂觀的言論後，週一 (6 日) 華爾街對 Omicron 不安情緒消退，恐慌指數下滑，十年期美債殖利率走升，航空遊輪股大漲，家得寶和波音勁揚，道瓊回彈近 650 點，創 3 月初來的最佳單日漲幅，NVIDIA 拖累費半收黑。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.66 億例，死亡數突破 526 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 80.9 億劑疫苗。

新冠變種病毒株 Omicron 持續入侵多國，美國爆發首例後不到一個禮拜已有 17 州淪陷，美國白宮防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 上週末表示，雖然目前要真正對它下任何定論還言之過早，不過目前為止，Omicron 的嚴重性看起來沒有那麼高。

地緣政治消息方面，美中兩國再起摩擦，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，基於中國侵害新疆人權行為，美國將抵制不會派任何外交或官方代表參加明年 2 月中國北京 2022 冬奧。

週一 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 646.95 點，或 1.87%，收 35,227.03 點。

那斯達克指數上漲 139.68 點，或 0.93%，收 15,225.15 點。

標普 500 指數上漲 53.24 點，或 1.17%，收 4,591.67 點。

費城半導體指數下跌 4.5 點，或 0.12 %，收 3,800.1 點。

標普 11 大板塊全面收紅，工業、必需消費品和公用事業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收漲。蘋果 (AAPL-US) 漲 2.15%；Meta (FB-US) 上漲 3.59%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.81%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.11%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.98%。

道瓊成分股近乎全紅。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.8%；波音 (BA-US) 上漲 3.72%；Visa (V-US) 上漲 3.24%；安進 (AMGN-US) 上漲 3.14%；Nike (NKE-US) 下跌 0.78%。

費半成分股表現暗淡。Power Integrations (POWI-US) 暴跌 7.79%；AMD (AMD-US) 下跌 3.44%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.14%；安森美 (ON-US) 下跌 3.33%；ASML (ASML-US) 下跌 1.96%。

台股 ADR 以中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.16%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.54%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.29%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.15% 至每股 165.32 美元。彭博上週報導，蘋果 iPhone 13 傳出需求放緩，消息人士表示，蘋果已告知零件供應商，然而，週一摩根大通分析師 Sam Chatterjee 發布報告指出，iPhone 13 系列所有型號的交貨時間都已延長，顯示 iPhone 13 系列需求仍健康。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤一度跌入熊市，隨著逢低買盤進駐、跌幅收斂，終場收黑 0.59% 至每股 1,009.01 美元。吹哨者舉報，特斯拉長年來沒有向股東和公眾通報太陽能板的缺陷，恐存在火災風險，美國證券交易委員會 (SEC) 因此事件開始展開調查。此前，特斯拉電動汽車出現一系列撞車事故，特斯拉遭美國國家公路交通安全管理 (NHTSA) 針對 Autopilot (自動輔助駕駛功能) 調查。

家居建材零售商家得寶 (HD-US) 上漲 2.07% 至每股 415.91 美元，創下歷史新高。投行 Oppenheimer 升評家得寶股票評級至「跑贏大盤」，家居用品行業週期性回跌的短期風險降低，即便疫情相關的利好因素減弱，潛在需求增長可能也會持續，提供持續堅穩的銷售和利潤增長。

阿里巴巴 (BABA-US) 飆漲 10.40% 至每股 123.60 美元。該公司週一宣布進行重大組織調整，公司升級「多元化治理」體系，並成立 2 個新部門「中國數位。商業」和「海外數位商業」。未來營運聚焦在內需、全球化和雲端運算三大戰略上。

華爾街分析

Baker Avenue 資產管理公司首席投資策略師 King Lip 表示：「與多日前比起來，人們不那麼擔心這種新變種。」Kleinwort Hambros 的投資長 Fahad Kamal 稱：「Omicron 似乎不會導致最壞的情況。這是否是過度自滿，但早期數據表明不是。」

美國 11 月非農新增就業 21 萬，遠遜預期，Morningstar 美國市場策略師 Dave Sekera 表示：「市場不應僅對一個月就業數據表現糟糕做出過度反應，尤其是考慮到市場的波動性，建議持有價值股。」

Toews Asset Management 執行長 Phil Toews 表示：「價值股交易可能更有利可圖，或者說損失更少。如果數據繼續支持高通膨，那將意味著聯準會可能沒有選擇的能力，它將加速升息，這將對股市產生負面影響。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主