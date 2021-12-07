〈美股熱門股〉阿里巴巴組織大調整漲10% BuzzFeed借殼上市出師不利

阿里巴巴重組電商團隊、高層換血 ADR 大漲 10.4%

阿里巴巴周一（6 日）宣布重組海外與國內電商業務、任命新的財務長，並成立兩個新部門「中國數位商業」和「海外數位商業」，激勵其 ADR(BABA-US) 反彈 10.4% 至每股 123.6 美元，創 2017 年 6 月以來最強漲幅，盤後續揚。

阿里巴巴集團現任財務長武衛將於明年 3 月 31 日調職，由現任副財務長徐宏接任。武衛則將繼續擔任集團執行董事，並擔任集團董事會下設的可持續發展委員會成員。

新成立的中國數位商業部門將由阿里巴巴集團總裁戴珊負責，主要管理大淘寶 (淘寶、天貓、阿里媽媽)，以及 B2C 零售事業群、淘菜菜、淘特和 1688 等業務。

海外數位商業部門則是由另一位阿里巴巴集團總裁蔣凡負責，將掌管全球速賣通和國際貿易（ICBU）兩個海外業務，以及 Lazada 等走向海外市場的多家子公司。

阿里巴巴強漲帶動那斯達克金龍中國指數（Nasdaq Golden Dragon China Index，代號 HXC）上漲 3%，結束連 6 個交易日下跌的慘況。

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 表示，中國周一宣布全面降準並釋出長期資金 1.2 兆元人民幣是對華爾街發出的訊號，意味著北京政府正對前景感到緊張，對科技業的打擊可能接近尾聲。

雖然阿里巴巴市值一日增加約 320 億美元，但與去年達到逾 5,000 億美元的創紀錄損失相比，恢復幅度仍非常小。據彭博分析師彙編數據，分析師仍看好阿拉巴巴公司展望，有超過 90% 的分析師給予「買入」（Buy）評等。

國泰君安證券駐香港分析師 Danny Law 表示，全球化幫助阿里巴巴重新獲得外部流量，在中國政府加強監管的同時，也能夠尋求新的成長潛力。

BuzzFeed 借殼上市首日失利 重挫 11.02%

媒體公司 BuzzFeed(BZFD-US) 上周宣布與 890 5th Avenue Partners 合併借殼上市後，投資人紛紛撤資，雖然周一早盤一度上漲 40%，但午盤之前就開始後繼無力，終場下跌 11.02% 至每股 8.56 美元，回吐先前大幅漲勢。

根據 BuzzFeed 上周提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，在 890 5th Avenue Partners 募集的 2.875 億美元中，投資人撤回約 94% 的資金。

作為交易的一部份，BuzzFeed 透過可轉債募得 1.5 億美元。由於這筆借殼上市交易帶來的現金收入減少，可能會讓 BuzzFeed 的資產負債表承受不少壓力。

此外，投資人撤資以及一些現有公司股東在幾個月內無法出售股票，導致 BuzzFeed 只有一小部份股票可以在市場公開交易，而較小的交易量容易造成股票巨大波動。BuzzFeed 周一曾兩度暫停交易。

BuzzFeed 是衡量散戶投資人興趣平台 Stocktwits.com 上的十大趨勢股之一，但上市首日表現不佳。

SEC 的嚴格審查與市場飽和正對 SPAC 市場帶來壓力，此次 BuzzFeed 的上市也是投資人對其他同業興趣的風向球，例如將與富比世（Forbes）合併的 Magnum Opus Acquisition(OPA-US) 股價一直低於發行價 10 美元，另外 Vox Media 也傳將與 SPAC 合併借殼上市。

2016 年，BuzzFeed 獲得美國媒體巨擘 Comcast(CMCSA-US) 旗下 NBC Universal 投資後，當時估值為 17 億美元。

BuzzFeed 去年收購新聞網站賀芬頓郵報（HuffPost），今年 6 月還收購街頭服飾、音樂和文化的數位發行商 Complex Networks。