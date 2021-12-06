〈台股盤中〉航運揚帆領航 跌幅收斂力守17700點

美股四大指數上週五齊跌，台股今 (6) 日台積電領跌，電子股普遍疲軟，早盤一度跌逾百點，失守 17600 點關卡，不過貨櫃、航空、台塑四寶等傳產股重啟漲勢，加上金融股穩健，跌幅收斂至平盤，力守 17700 點，估量 3300 億元。

電子股方面，力積電今日以每股 49.9 元掛牌上市，最高衝至 78.9 元，強漲超過 5 成，大展蜜月行情，不過晶圓代工雙雄走弱，台積電跌 0.8%、聯電跌逾 1%。

蘋概股鴻海及大立光 11 月營收報喜，鴻海營收重返 6000 億元之上，股價最高來到 107 元，上漲近 2%，攻克季線；大立光營收連續 6 個月走強，股價同樣開高慶祝，上漲逾 2%，站回 5、10 日線。聯發科、台達電、瑞昱等力守盤上。

盤面上，貨櫃三雄領軍走高，萬海漲勢最慓悍，大漲逾半根停板，觸及季線、長榮與陽明也有超過 4% 漲幅；中櫃、建新國際、台船也有 1-3% 漲幅，東森、台聯櫃也站穩盤上。

另外，航空雙雄也扮演撐盤要角，長榮航漲幅近 3%，華航也有近 2% 漲幅，台驊投控、捷迅、中菲行表現也不俗。

比特幣上周出現雪崩式下跌，一小時內閃崩近 1 萬美元，最低跌至 4.2 萬美元，目前則跌幅收斂至 4.9 萬美元震盪，板卡族群也受到影響、股價有壓，麗臺、技嘉大跌超過 4%，青雲、映泰、華擎、撼訊也有逾 2% 跌幅。

法人表示，美股升息腳步可能加快，讓近期台股走勢相對震盪，不過隨著新變種病毒利空消息鈍化，台股資金動能向上，加上集團年底作帳行情，短期行情正向。