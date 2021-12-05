〈台股風向球〉迎年終行情 堤防三大變數掀波瀾

台股上周不畏新型變種病毒的不確定性，周漲 327 點，周漲幅在 20% 之上的個股多達 20 檔，顯示不少投資人趁著回檔布局，多頭加碼意願強，法人更積極回補晶圓雙雄，有利盤勢，法人認為，恆大跳票、國際通膨和變種病毒不利因素仍會造成市場波動，在低接買盤強勁下，暫時無過度回檔壓力。

台股近來不受國際因素影響，量能緩步加溫，其中，外資一周來大買台積電 1.84 萬張，創 3 周來單周最大量，隨著台積電轉強，再加上聯電也獲內外資積極加碼，有利大盤盤堅驚驚漲。

統計過去一周外資買超金額最多的有台積電近 114 億元，長榮逾 67 億元，聯電 52 億元，聯發科 44 億元，陽明 32 億元，景碩近 30 億元，而投信則是買超聯發科逾 5.3 億元，群聯 4.2 億元，萬海 3 億元，長榮 2.6 億元，聯電 2.3 億元，在晶圓雙雄獲得點火後，海運股若能接棒成為盤面多頭領頭羊，將進一步強化多方上攻力道。

不過，接下來中國恒大風暴的不確定性，仍有待觀察，恒大 3 日發出公告表示，將無法履行金額 2.6 億美元的財務擔保責任，將尋求境外重組方案。

對此，中國人民銀行信心喊話，短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能，中國證監會也發聲明直指，恒大集團屬於個案風險，當前中國房地產行業總體保持健康發展。

另一方面，美國前財政部長薩默斯 3 日表示，聯準會主席鮑爾對通膨態度大轉變出乎市場預料，應是對外釋出明年可能升息的訊號，華爾街認為，聯準會潛在期前升息的態度，不排除會對近期市場造成巨大風險。

儘管國際變數尚存，但永豐投顧分析，就台股技術面來看，日前大盤一度跌破半年線，但買盤力撐，爆量清掃浮動籌碼，過去年終行情約 7-12 周，預期本波有機會直抵年底。