科技股撐腰台股周K收紅 留意兩大潛在風險

台股在美股回神與科技股助攻下反彈周 K 收紅，但法人示警，在美國升息與新型變種病毒警報未解之前，資金緊縮仍是台股潛在威脅，建議選股以具成長性與基本面佳的族群為主。

台股本周上漲 327.75 點，漲幅 1.89%，周五指數收在 17697.14 點，單周日均量 3578.42 億元。回顧 11 月台股表現，在美股的帶動以及科技股回神之下，指數月線連兩個月收紅，單月上漲 440.35 點，漲幅 2.59%，指數最高曾觸及 17986.18 點，為 7 月歷史高點以來的波段新高。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本周台股快速彈升，主要是由於市場對於美國聯準會加速縮表與提前升息已有預期，加上新種病毒的影響性逐漸明朗化，金融市場對於疫情的利空消化速度也相較過去加速。

在外資動態部分，葉獻文說，截至 11 月底外資在上市市場賣超逾 5400 億元，已經連續兩年大幅度賣超台股，但賣超理由並非看壞台股基本面，而是外資在台股上漲後又配置必須維持一定比例的權重，因此調節持股。

葉獻文指出，外資已經連兩年站在賣方，明年見到外資回補的機率相對提升許多，一旦外資回頭，屆時將成為台股資金面相當有利的因素。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受市場對於美國升息步調可能加快的預期，新變種病毒干擾，讓原本對後市轉趨樂觀的台股又出現波動，在資金動能上，時序上開始步入年底的長假，交投多少受到外資放假等影響而相對清淡。

蕭惠中表示，雖有升息與疫情干擾，但對台股基本面的看法不變，相對看好半導體相關，以及供需相對吃緊的次產業或題材等，仍是列為優先布局的選項。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股上周因新型變種病毒而拉回整理，但若疫情沒有快速擴散，在經濟基本面支撐下，預估台股波動應是短期影響。

周書玄認為，今年的 GDP 表現最佳，明年可能次佳，上半年台股的表現機會將大於下半年，後續影響變數，主要仍是看美國對通貨膨脹的控制，以及拜登如何推出較佳的政策降低物價，穩定市場信心。