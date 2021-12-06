航運股奮力撐盤 台股小跌8點收17688點 月線失而復得

變種病毒 Omicron 持續蔓延全球，引發歐美股市動盪，台股今 (6) 日早盤一度跌逾百點，摜破 17600 點，晶圓雙雄壓盤，電子股互有漲跌，不過，航運股重回多頭懷抱，搭配傳產、金融走堅，帶動指數跌幅收斂，終場小跌 8.93 點，收在 17688.21 點，月線失而復得，成交值 2953.33 億元。

櫃買指數終場小漲 0.19% 或 0.08%，收在 228.07 點，成交值 850.52 億元，上市櫃合計成交值 3803.85 億元。

台積電今天股價震盪走跌，終場下挫逾 1%，收 600 元；聯電同步回檔下挫 1.4%，收 67.3 元；鴻海 11 月營收重返 6000 億元，月增 12.9%，激勵股價漲逾 1%，收 106.5 元；聯發科領軍 IC 設計股走強，漲逾 2%，收在全場最高 1085 元，瑞昱、聯詠漲勢也相當凌厲；不過，日月光投控、矽力 - KY、國巨等電子股賣壓偏重，約下跌 1-3%。

資金回流航運股，市場看好遠洋線、近洋線市場農曆年前無淡季，在量、價齊揚下，第四季營運可期，貨櫃三雄今天股價齊揚，長榮大漲逾 5%，站上 140 元之上，為 8 月底以來新高，陽明、萬海分別勁揚 3%、7%；散裝航運股新興、裕民、台航、中航以及航空雙雄也有 2-4% 的漲幅。整體運輸類股指數大漲 4.5%，成交值占大盤比重 26%。

LED 相關族群吸引資金進駐，鼎元積極擴產，並加速開發 AR/VR 相關光電感測元件，搶食元宇宙商機，今天股價直奔漲停，達 31.9 元，創近 8 個月新高；LED 封裝模組廠商華興 11 月營收年增逾 4 成，今年將轉盈，股價同步亮燈漲停，達 15.95 元，創波段新高；此外，立碁同步亮燈漲停，達 24.2 元，光鼎、宏齊、佰鴻、光磊均在盤上表現。

值得注意的是，力積電今天以每股 49.9 元掛牌上市，首日大展蜜月行情，股價飆漲逾 5 成，最高來到 78.9 元，董事長黃崇仁強調，力積電股票絕對不會變成壁紙，且很快就會成為全球第五大晶圓代工廠。