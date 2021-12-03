台股震盪走跌失守17700點 外資連3買 三大法人買超85.05億元

台股今 (3) 日走勢震盪，晶圓雙雄走勢不同調，但太陽能、二極體、元宇宙概念股仍表現活蹦亂跳，終場在多空拉鋸下，指數翻黑下跌 27 點，收在 17697 點，成交值 3252 億元，外資連 3 買，三大法人合計買超 85.05 億元。

加權指數周線收紅，累計本周上漲 327 點。觀察法人資金變動情形，外資持續買超 75.72 億元，為連續 3 個交易日買超；投信轉為買超 12.67 億元；自營商賣超 3.3 億元。三大法人合計買超 85.05 億元。

電子股今天互有漲跌，台積電一路在盤下震盪，終場跌逾 1%，收 608 元，聯發科呈多空拉鋸，終場翻黑跌近 2%，收 1060 元；聯電上漲 2.4%，收 68.3 元，創近 3 個月新高，日月光投控勁揚近 4%，收 109 元，其他指標股國巨、友達、聯詠也表現不俗，

太陽能模組廠元晶完成私募案，籌得約 6.15 億元，獲行政院國發基金認購，入列國家隊，帶動股價一度攻上漲停，終場漲幅收斂至 5%，太陽能族群齊聲歡呼，包括聯合再生、太極、安集、茂迪、中美晶、新晶投控等，均有 2-3% 的漲幅。

元宇宙概念股今天再度成為買盤焦點，宏達電一度大漲逾 9%，終場漲幅收斂至 6%，收 85.2 元，集團股位速強攻漲停，威盛、威鋒電子漲勢也相當強勁。PMOLED 廠智晶推出智能運動頭戴裝置模組，搶搭元宇宙商機，激勵股價連噴 4 根漲停，達 73.2 元，創 3 年半新高。

德微車用電子、保護元件 ESD 與 MOSFET 產品出貨暢旺，營運逐季走高，近來獲得法人偏多操作，明年展望仍樂觀看待，今天在買盤湧入下，股價直奔漲停，達 280.5 元，帶動二極體族群強勢表現，強茂、台半、朋程、虹揚 - KY 終場上漲 2-4%，買氣暢旺。