紐約Fed總裁：Omicron變種病毒恐延長供需失衡

美國出現了首例 Omicron 新冠肺炎確診病例，引發市場擔憂。紐約 Fed 總裁 John Williams 警告表示，最新的變種病毒可能會使供應鏈問題和短缺推延更久，也使通膨短期難以降溫，建議 Fed 官員在決定如何撤回貨幣刺激政策時，必需要考慮到這一點。

Williams 在週三 (1 日) 接受採訪時表示，Omicron 變種病毒顯然給經濟前景增加了很多不確定性。如果這此種病毒導致商品和服務短缺更加嚴重，或是導致其他領域的復甦停滯不前，那可能會使得整體經濟反彈速度有所放緩。

Williams 也補充表示，在那些需求本就相當旺盛的領域中，恐將因此面臨更多的通膨壓力。他沒有說明自己是否支持加快縮減購債的步伐，但指出 Fed 官員勢必要在下一次政策會議上考量到更多的因素，包括通膨、就業數據和 Omicron 變種病毒對經濟的影響等。

Williams 指出，目前最大的問題是，有鑑於經濟目前的穩健程度來看，提前幾個月結束購債是否為合理的舉措，這將會是一個必須要爭論和決定的議題。

Oxford Economics 首席亞洲經濟學家 Sian Fenner 也在週三發布的一份研究報告中表示，供應鏈仍然容易受到疫情相關問題所干擾，而 Omicron 病毒的出現，更顯示出此波疫情危機尚未結束。

顧問公司 Kearney 資深合夥人 Per Hong 也認為，對原先就已經很吃緊的供應鏈來說，Omicron 病毒的衝擊就是又一次的彈性測試。