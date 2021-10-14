供需失衡支撐油價上漲 是否續漲外資看法各異

供需失衡支撐近期油價表現，未來是否還有上漲空間，外資看法各異，渣打銀行認為，油價可能在年底前回測 80 美元，摩根投信則認為，在需求支撐下油價不排除上看 90 美元。

渣打銀行指出，近期能源供需失衡支撐油價表現，由於 OPEC 產油國組織仍有充足閒置產能，並可能在年底前增產，研判油價漲幅可能接近波段高點。

此外，美國石油鑽井平台數正在增加，以及主要國家冬季庫存建立完畢後供需狀況將改善，預期西德州原油可能處於每桶 80 美元上下震盪，預估年底回落至 80 美元下方。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 表示，歐美經濟解封帶動消費需求，加上第四季是傳統消費旺季，加上北半球陸續進入秋冬季節，預估未來原油市場的需求勢必會有所提升。

許長泰進一步指出，OPEC + 目前因應疫情，並未順勢積極擴大產能，因此預期在今年底前，甚至到了明年價格可能還會進一步上探。

摩根投信認為，油價不排除上探 90 美元關卡，但也並非沒有解決方法，例如 OPEC 增產，未來美國是否向其施壓逼迫增產值得觀察，然而中長期來看，油價要回到 60 到 70 美元的水位，則需要從供需取得平衡點，整體而言，中長期看石油價格有機會回到平均的水位。

FXTM 富拓市場分析師陳忠漢表示，油價飆漲讓主要經濟體面臨通膨升溫風險，如果 OPEC 和國際能源署 (IEA) 本周發佈的月度市場報告顯示，市場狀況進一步吃緊，原油走勢將維持強勢並加劇通膨擔憂。