比爾蓋茲與日本首相對談 將聯手對抗COVID-19

日本首相岸田文雄，週五 (3 日) 透過電話和美國微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 進行對談，兩人談到新變種病毒 Omicron 的防堵對策等，同意在 COVID-19 疫情的防疫等進行合作。

比爾蓋茲是美國微軟公司的創辦人，他與前妻梅琳達共有「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)，該基金會是全球規模最大的慈善組織之一。

岸田文雄 3 日在電話中，向比爾蓋茲致上謝意，感謝他在全球公共衛生領域的貢獻、付出，另外在新變種病毒 Omicron 的防治等方面，岸田文雄希望彼此能在 COVID-19 防疫等攜手合作。

對此，比爾蓋茲也作出善意回應，他提到日本在 COVID-19 防疫上所扮演的領導角色，也感謝日本透過 COVID-19 疫苗全球取得機制 (COVAX) 來向開發中國家提供援助等貢獻。

另外，比爾蓋茲也將透過線上方式參加下週舉行的「東京營養促進峰會 2021」(Tokyo Nutrition for Growth Summit 2021，N4G)，而為了峰會的成功圓滿，比爾該茲與日方也將緊密配合。