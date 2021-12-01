〈車市〉11月進口車交車大減近15% 特斯拉拿成長王一枝獨秀

受到車用晶片短缺衝擊，11 月進口車交車量僅 16206 台，年減幅達 14.7%，占總市場市占率較過往的 5 成水準下滑至 40.4%，造成整體車市新車掛牌僅 40103 台，年減 13.4%，前 10 大車商中，9 家衰退，反而是特斯拉不僅首度進入前 10 名，掛牌數 1238 台，年增幅更高達 269.7%，在 11 月的車市中一枝獨秀。

由於進口車交車等待時間拉長，11 月前 5 大品牌由國產車商包辦，賓士下滑至第 7 名，而 LEXUS 受到缺車衝擊，掛牌數更只有 1232 台，跌出前 10 名。

從國產車商來看，TOYOTA 交車 12490 台，年減 6.3%，衰退幅度相對緩和，FORD 3148 台，年減 9.2%，HONDA 2886 台，年減 9.9%，NISSAN 2601 台，年減幅更高達 29.3%。

和泰車說明，市場買氣仍相當熱絡，掛牌數衰退主要是反映缺車，隨著各大車商持續加碼促銷，看好 12 月購車需求仍會升溫。

統計前 11 月國內新車掛牌數已達 409552 台，年減 0.6%，其中，TOYOTA 掛牌數為 114265 台，年增 0.8%，市占率 27.9%，FORD 27034 台，年增 7.8%，而 BMW 17170 台，年增 5.8%，是今年以來前 10 大車商中少數維持成長者。

和泰車認為，今年全年仍有望突破 45 萬台規模，達 45.2 萬台水準。