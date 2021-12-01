混合雲商機爆發 2024年前年複合成長1成

日立 (6501-JP) 集團旗下 Hitachi Vantara 今 (1) 日舉辦混合雲儲存新品發布會，台灣區總經理林岳田表示，數位轉型趨勢帶動企業擴大採用混合雲架構，同步提升儲存需求，看好 2024 年前全球儲存市場仍將保持 1 成以內年複合成長，也規劃明年度進一步將顧問服務導入台灣市場。

Hitachi Vantara 今日宣布推出全新 VSP 5000 系列、E 系列混合雲產品，林岳田表示，將持續專注市場份額較大的中階儲存市場，同時往高階市場布局，新品也可望在地端、非地端及雲端儲存環境中，提供整合數據服務，

展望未來整體市場發展，林岳田指出，根據各方研調機構資料顯示，到 2024 年前儲存市場年複合成長率可望落在 7-9%，不過在疫情加速企業數位轉型步調，今年前三季 Hitachi Vantara 營運均保持雙位數成長，樂觀本季成長也將維持同樣水準。

面對混合雲市場發展，林岳田表示，許多廠商考量自建雲成本費用較高，因此計畫採用混合雲方式將資料上雲儲存處理，目前就有對岸的銀行開始將少部分服務上雲，以混合雲方式提供微服務，而 Hitachi Vantara 就扮演中間提供資源管理工具的角色。

台灣方面，林岳田說，在混合雲發展上，不同產業仍有挑戰待克服，像是醫療產業病歷隱私、金融產業受限法規監管等，預期仍需時間進行調適，但看好製造業可望優先將非 R&D(研發) 資料，擴大採用混合雲架構進行儲存。