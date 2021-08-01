〈觀察〉進口車商趕推純電車款 推波助瀾台灣電動車市發展

近日進口豪華車品牌不約而同宣示電動車發展的初步成績，台灣保時捷在台銷售純電跑車 Taycan 交車總量高達預期的 4 倍以上，而 BMW iX 豪華純電旗艦休旅甫啟動預購，訂單數已達年配額一半，在各大業者聯袂推電動新車下，國內電動車市場發展正如火如荼展開。

目前全台有超過千座電動車充電樁，主要分布在六都，遠傳 (4904-TW) 看好，未來 5 年全台至少將再建置 5-10 萬支充電樁，得標量有望再擴大。

裕隆集團旗下的裕電能源除了在全台建置的充電樁已超過 2000 支，去年也為保時捷在全台設置的 17 支直流快充的充電樁負責系統與營運服務。

隨著充電基建建設持續進行，豪華車商今年以來積極推新車款，對台灣電動車市的發展起了推波助瀾作用。

可觀察到，BMW 總代理汎德近日推出全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅車型 iX xDrive40 與 iXxDrive50，預售價分別為 316 萬元、386 萬元起，汎德表示，明年首批配額 300 台，目前已接單超過 150 張。

而為貼近消費者需求，BMW 年底開始將陸續完成台灣環島共 14 處 BMW i 直流高速充電站，並搭配全台現有超過 2000 座的公共交流充電座使用。

另一個大廠保時捷也未受疫情影響，在台銷售 Taycan 總量已達預期 4 倍以上，台灣保時捷指出，台灣成為 Taycan 全球第六大市場，國人對豪華純電跑車的接受度高。

賓士最新也宣示，全球發展策略從原本的優先電動化改為全面電動化，今年共將推 4 款純電動車型，明年起，全球各市場均將引進純電車型，至 2025 年每一車型皆將提供純電動車版本。

不僅多個豪華車品牌陸續在台灣拓展電動車版圖，裕日車 (2227-TW) 代理的 NISSAN 品牌預計第四季推出長程版 LEAF 純電動車，而 KIA 總代理台灣森那美起亞也計畫導入首款電動車 EV6，特斯拉則是攜手國內最大汽車租賃業者和運推租賃專案。

整體來看，隨著基礎充電設施快速建置中，再加上各大車商祭出越來越多純電車款選擇，可以預見，國內電動車市發展腳步正持續加快。