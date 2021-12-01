日本11月製造業PMI升至54.5 連續10個月維持成長走勢

IHS Markit 週三 (1 日) 公布日本 11 月 au Jibun Bank PMI 製造業 PMI(採購經理人指數) 終值為 54.5，優於 10 月份的 53.2，連續 10 個月維持在 50 以上的成長走勢，是 2018 年 1 月以來的最大改善幅度。

報告顯示，日本企業 11 月的產出和新訂單大幅增長，也代表日本製造業景氣的快速復甦。

但也有報告指出，供應鏈的混亂使 Q4 中期的價格上揚壓力持續。有企業指出，在原物料不足和採購品交期拉長的影響下，間接費用出現近 13 年來最大幅度增長。

雖然如此，日本製造業對於今後 1 年期間的產出看法，仍維持非常樂觀的態度。

日本製造業產出 11 月時已經連續 2 個月增加，增幅是 4 月以來最高。企業認為訂單數量增加，主要源自採購品及中間財的生產。然而日本製造業在原物料調度和領收商品方面傷透腦筋，影響到訂單增加的走勢。

到 11 月為止的 7 個月內，日本製造業的新增訂單 2 度出現成長，並在 11 月出現這段期間最大增長幅度。企業積極投入新產品研發，帶動營收擴張，另有報告顯示顧客需求持續回溫。全新出口訂單出現過去 5 個月來的最大增幅，主要理由與東南亞的顯著成長有關。

另由於生產能力承受壓力，日本製造業連續 8 個月增加僱用人數，僱用數據也出現微幅增長，增幅是 2019 年 4 月以來最大。

剩餘訂單也持續增加，這進一步壓迫到 11 月份的生產能力。不過，剩餘訂單的成長幅度則是 7 月以來最小。

11 月的採購價格進一步上揚，整體的價格上揚率顯著，指數是 2008 年 8 月以來新高，日本製造業認為和原物料明顯上揚有關。

供應鏈的混亂持續影響日本製造業景氣。企業為確保足夠庫存，採購活動成長幅度是過去 6 個月以來最大；採購品庫存也出現 2014 年 3 月以來最大幅度增長。完成品庫存增速則是 7 年來的最快。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 預估，日本 2022 年的製造業產出將成長 5.3%，和日本製造業在景氣方面的樂觀看法相當一致。