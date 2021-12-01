〈中經院發布PMI〉11月NMI連5升並創新高 未來半年展望同寫半年來高點

中華經濟研究院今 (1) 日公布 11 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 為 62.3%，續揚 3.8 個百分點，呈現連 5 月擴張，中經院說明，此主要是反映進入年底結案和促銷旺季、報復性消費潮到來以及業者配合振興券加碼等帶動，使 NMI 創 2014 年 8 月指數創編以來新高紀錄；而未來半年展望指數，則續揚 4.6 個百分點至 63.7%，創 5 月以來高點。

中經院指出，商業活動、新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 指數各續揚 4.7、4.8 個百分點至 66.0%、63.8%，分別創過去 15 個月和 7 個月以來最快擴張速度。

而人力僱用已連 5 月擴張，指數回升 2.3 個百分點至 58.9%，並創歷年新高。

供應商交貨時間 (受託工作完成時間) 指數攀升 3.2 個百分點至 60.5%，也創下新高。

存貨為連 4 月呈現擴張，惟指數續跌 3.1 個百分點至 50.7%。

採購價格 (營業成本) 指數已連 12 月維持在 60.0% 以上的上升速度，且本月指數再攀升 0.8 個百分點至 70.3%，創下新高。

另外，未完成訂單 (工作委託量) 已連續 2 個月擴張，指數續揚 2.7 個百分點至 55.8%，創新高。

而非製造業未來六個月展望指數，續揚 4.6 個百分點至 63.7%，是 5 月以來最快擴張速度，其中，八大產業 NMI 皆呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業 (71.0%)、住宿餐飲業 (70.0%)、零售業 (63.0%)、運輸倉儲業 (61.2%)、教育暨專業科學業 (60.9%)、批發業 (59.9%)、金融保險業 (57.6%) 和資訊暨通訊傳播業 (56.9%)。