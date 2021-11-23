美4大工會籲阻止亞馬遜收購米高梅 憂衝擊串流媒體競爭

據報導，美國 4 大工會在週一 (22 日) 敦促聯邦貿易委員會 (FTC) 反對美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 對電影製片商米高梅 (MGM) 的收購計劃，並表示這筆收購恐怕將影響到串流媒體市場的競爭。

亞馬遜最初在今年 5 月份時宣布將以 84.5 億美元收購米高梅，將因此獲得電影和電視節目資料庫的供應，並將藉此與市場競爭對手 Netflix(NFLX-US) 和迪士尼 (DIS-US) 的 Disney + 等展開競爭。

包含服務業雇員國際工會 (SSEIU)、國際運輸業工會 (IBT)、美國傳播工會 (Communication Workers of America) 和美國農場工人聯合會 (United Farm Workers)4 大工會致函給了 FTC 競爭局局長 Holly Vedova。

4 大工會在戰略組織中心的一份報告中表示，這筆收購案將使亞馬遜擁有超過 55,000 部影劇，並且還有更多正在開發中，將使該公司獲得市場主導優勢。報告中稱，Netflix 目前的影片數量不到 20,000 部。

報告中表示：「收購案將會為亞馬遜已經很龐大的媒體庫，帶來更多來自米高梅的內容，應該要敲響警鐘。通過獲得米高梅龐大的影劇內容，亞馬遜很可能會因此在串流媒體領域中獲得足夠的市場影響力，從而提高價格。」

該組織也表示，亞馬遜在新冠肺炎疫情封鎖期間呈指數級成長，亞馬遜也通過串流媒體平台服務吸引了更多新的 Prime 會員加入。該組織表示，Prime 會員約佔亞馬遜總消費者的 68%，其消費支出也明顯高於非 Prime 會員。