〈美股熱門股〉Salesforce財測差盤後跌近6% HPE營收遜色

Salesforce 第四季財測不佳 盤後跌 5.84%

Salesforce(CRM-US) 周二（30 日）盤後公布 2022 會計年度第三季財報，營收、獲利皆優於市場預估，然而第四季財測不佳，影響盤後股價挫跌 5.84% 至每股 268.33 美元。

Salesforce 第三季（截至 10/31）營收年增 27% 至 68.6 億美元，經調整後每股獲利報 1.27 美元，皆優於 Refinitiv 分析師預估的 68 億與 0.92 美元。

該公司上修第四季營收目標，預估將落在 72.2 億至 72.3 億美元之間，與分析師的 72.2 億美元預期持平，然而第四季每股獲利目標卻遜於分析師預估的 0.81 美元，僅給出 0.72 至 0.73 美元的預測。

Salesforce 上調 2022 會計年度全年營收，預估年增約 24%，介在 263.9 億至 264 億美元之間，先前預估年增 23% 至 24%。

Salesforce 的核心產品 Sales Cloud 營收比去年同期成長 17% 至 15.4 億美元，而雲端服務業務年增逾 20%，營收達 16.6 億美元。

此外，平台與其他部門業務上季營收為 12.7 億美元，不過 Salesforce 表示，已將收購的 Tableau 與 Mulesoft 營收重新歸類為數據部門，該部門營收為 9 億美元。

Salesforce 任命現任總裁兼營運長 Bret Taylor 與現任執行長 Marc Benioff 共同擔任執行長，Benioff 表示，Taylor 將幫助公司邁入下一階段。

Salesforce 今年 7 月以超過 270 億美元價格收購企業通訊應用程式 Slack，第三季財報為收購後首次完整營收呈現，Slack 為該公司平台部門收入貢獻 2.76 億美元。

Taylor 表示，Slack 作為 Salesforce 家族的一部份，第一個完整季度的貢獻超乎公司預期，在 Slack 消費超過 10 萬美元的用戶數量比去年同期成長 44%。

慧與科技 Q4 營收遜色 盤後下跌 2.44%

慧與科技 (HPE-US) 周二盤後公布第四季（截至 10/31）財報，儘管獲利繳佳績，但營收卻略遜分析師預期，盤後下跌 2.44% 至每股 14 美元。

慧與科技第四季營收年增 2% 至 73.5 億美元，略低於 FactSet 調查分析師預估的 73.8 億美元，不過第四季淨利為 25.5 億美元，合每股獲利 1.91 美元，經調整後為 0.52 美元，不僅優於去年同期的 0.41 美元，也高於分析師預估的 0.48 美元。

該公司預估 2022 會計年度第一季稀釋後每股獲利（GAAP）介於 0.19 至 0.27 美元之間，按非通用會計準則（non-GAAP）則為 0.42 至 0.50 美元之間。

2022 全年稀釋後每股獲利（GAAP）預估介於 1.24 至 1.38 美元之間，按非通用會計準則（non-GAAP）則為 1.96 至 2.10 美元之間，自由現金流將在 18 億至 20 億美元之間。

此外，慧與科技將於 2022 年 1 月 7 日派發 0.12 美元的第一季現金股息，並承諾在 2022 年回購至少 5 億美元的股票。

慧與科技財務長 Tarek Robbiati 受訪時表示，就需求而言，上季表現相當不錯，公司妥善應對供應鏈的限制，這是進入下一會計年度的絕佳跳板，不過供應鏈問題可能持續至 2022 年年中。

慧與科技股價在 2021 年上漲 21%，標普 500 指數則上漲 22%。

Dollar Tree 遭高盛看淡前景 挫跌 5.32%

Dollar Tree(DLTR-US) 周二遭高盛看淡前景下調股票評等，利空導致股價下跌 5.32% 至每股 133.83 美元。

高盛分析師 Kate McShane 表示，隨 Dollar Tree 第三季財報出爐，該公司所有預期的改善策略已反映在股價上，未來可能會受到非必須消費支出與客流量下滑的挑戰，將該公司股價評等從「買入」（Buy）下調至「中性」（Neutral），不過把目標價從每股 116 美元上調至 150 美元。

FactSet 調查分析師對該股的平均評等為「增持」（Overweight），平均目標價為每股 150.81 美元。

Dollar Tree 先前表示，等到明年 2022 會計年度第一季開始時，美國境內所有商店售價將從 1 美元提高至 1.25 美元。

McShane 認為 Dollar Tree 的漲價策略有助營收增加，但幫助可能有限。上調目標價則是基於對公司更高的預期與更高的本益比考量。