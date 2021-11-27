輝瑞CEO：研發對抗新變種Nu的新疫苗可能需要100天

週四 (24 日) 非洲出現新型新冠變種病毒 B.1.1.529 引爆全球市場大震盪，輝瑞 CEO 證實，開發一種對抗新變種 Nu 的新疫苗可能需要三個多月的時間。

新冠疫情持續影響全球，如今又有新變種病毒現蹤！新型新冠變種病毒 B.1.1.529，又稱為「Nu」五天前在南非發現後，引發各國恐慌，英國、法國、以色列、義大利和新加坡等國家正在迅速採取旅行限制，預防新型新冠變種病毒入侵，目前 Nu 變異株已入侵至少 5 國，而輝瑞和 BioNTech 確認了重新設計新疫苗的時間表。

(圖片：AFP)

美國輝瑞大藥廠 (Pfizer) 執行長博爾拉 (Albert Bourla) 稱，科學家可能需要 100 天的時間來開發一種新的變種疫苗來對抗 Nu。

BioNTech 表示：「我們理解專家們的擔憂，並立即開始對 B.1.1.529 進行調查。」「預計最遲在兩週內會從實驗室測試中取得更多數據。這些數據將提供更多訊息，說明 Nu 是否可能是一種逃逸變異株？如果該變種在全球傳播，那可能需要調整我們的疫苗。」

「逃逸變異株」 (escape variant) 是一個與原始版本截然不同的病毒版本，它能夠逃脫或逃避疫苗的保護。

花旗分析師 Andrew Baum 指 ，輝瑞和 BioNTech 可能需要 100 天以上的時間來開發一種新的疫苗來對抗新變種病毒 Nu。未來幾周的測試將至關重要，以確定 Nu 是否比 Delta 更具侵略性。實驗室測試可能會得出結論，BioNTech / 輝瑞將不得不重新製造他們的疫苗。

Baum 提到，有注射兩劑輝瑞疫苗的香港人感染 Nu 變異株、出現突破性感染。隨著各國政府不斷提供強化疫苗，人們對新冠病毒疫苗的免疫力持續下降，這個突破性案例令人擔憂。

週五午盤截稿前，輝瑞等疫苗股大漲，輝瑞 (PFE-US) 上漲 5.62%，暫報每股 53.75 美元，莫德納 (MRNA-US) 噴漲 26.80%，暫報每股 346.66 美元。BioNTech (BNTX-US) 暴漲 21.49%，暫報每股 370.14 美元。