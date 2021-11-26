再斥資12億人民幣 特斯拉上海工廠擴建

周五 (26 日)《路透社》報導指出特斯拉(TSLA-US) 計劃投資 12 億人民幣擴充上海超級工廠產能，當中環保項目投資 8500 萬元人民幣，比重 7.08%，預計今年 12 月動工，明年 4 月完工。特斯拉在環評報告中還表示，公司已完成對碳排放的核算。

根據特斯拉的估算，擴充產線完成後將增加 4000 名員工，整廠員工數量可達 19000 人。

特斯拉超級工廠項目 (一期) 第二階段原本分為 A、B 兩個階段進行建設，後來研發中心從 B 階段中移出，單獨改為 C 階段進行建設。這次環評報告稱，上海超級工廠已完成 A、B 兩個階段的建設，目前零組件整體調整專案工程及 C 階段專案仍在建設過程中。

(圖片: AFP)

特斯拉上海超級工廠分為四大區域，分別是整車生產區、試驗區、零組件生產區及聯合廠房 (維修車間)。特斯拉在環評報告中表示，12 億人民幣專案為擴建項目，在現有新車型生產區(即上海超級工廠(一期) 第二階段 B 階段生產區域)內進行，生產車型與擴建前相比不會有變化，即維持 Model 3、Model Y 及相關衍生車型。

上海超級工廠的再度擴建，與其定位密不可分。今年特斯拉將上海超級工廠定位為公司主要的汽車出口中心—除了承擔中國市場的銷售外，上海超級工廠還大量出口 Model 3、Model Y 至亞太、歐洲等地。

根據特斯拉今年第三季的財報顯示，上海超級工廠的年化產能已大於 45 萬輛，其在中國市場收入達 31.13 億美元，年增率 78.5%。