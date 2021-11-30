〈美股熱門股〉特斯拉祭節省成本策略漲5% 莫德納擬推新疫苗漲近12%

特斯拉不拚交付量改節約成本 股價勁揚 5.09%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克上周向員工發出的信件表示，應設法降低向客戶交付電動車的成本，而非為了衝刺季末目標花費巨資，該消息提振特斯拉周一（29 日）股價上漲 5.09% 至每股 1,136.99 美元。

馬斯克表示，為在年末達到每年的交付目標，公司總會花費許多額外加班費，拚命提高季末交付輛，然而下一季前幾周的交付量又會大幅下滑。以過去 6 個月來看，特斯拉的交付量不僅沒有顯著增加， 反而還耗費大筆資金，員工也在每季的最後兩星期為趕進度而筋疲力盡。

特斯拉最近一直難以兌現最初承諾的日期範圍，向美國客戶交付新車，一些美國客戶甚至得等上數個月才能取車。儘管如此，特斯拉今年的銷量仍然有所成長，截至第三季交車量已達 62.7 萬輛，而去年則約 50 萬輛。

莫德納明年初有望推出抗 Omicron 疫苗 大漲 11.80%

莫德納 (MRNA-US) 醫療長 Paul Burton 周一表示，有望在 2022 年初推出針對 Omicron 變種病毒新疫苗，激勵股價大漲 11.80% 至每股 368.51 美元。

Burton 受訪時說，目前仍不確定當前的疫苗對於高度傳染性 Omicron 變種病毒的保護效果，需要至少兩周時間才能得知。如果有需要製造一種全新的疫苗，他預計將在 2022 年初推出，隨後量產。

Burton 也表示，目前的疫苗應該仍有效，主要取決於個人接種的時間長短。他也表示，在符合條件的情況下，未接種疫苗的人應該接種疫苗，完全接種者也應接種加強劑。

不過 WHO 表示，初步數據表明，Omicron 與其他變種病毒相比，曾感染新冠病毒的人可能更容易再次感染該類變種病毒。

專家表示，截至目前為止，感染主要發生在年輕人之中，但要了解 Omicron 變種病毒的嚴重程度，還需要數日到數周的時間。

Merck 新藥利空接踵而至 挫跌 5.39%

花旗分析師鑑於美國藥廠 Merck 近幾周關鍵藥物數據令人失望，恐有損其長期獲利，大砍該股評等與目標價，利空消息影響 Merck(MRK-US) 周一股價下挫 5.39% 至每股 74.89 美元。

花旗分析師 Andrew Baum 表示，由於抗愛滋病毒藥物 Islatravir 在二階段實驗觀察到的淋巴細胞劑量依賴性下降，意味著可能需要提高藥量，進而引起機管機構對該藥產生「不良事件」的擔憂，Baum 認為 Merck 很有可能在未來三個月內放棄該款藥物研發。

Merck 在 11 月 18 日宣布停止 Islatravir 給藥，並在 23 日宣布暫時停止第二階段研究登記。

Merck 新愛滋新藥挫敗之際，恰逢該公司暢銷癌症治療藥物 Keytruda 市場銷售專屬期即將到期，Baum 認為新藥研發失利恐無法彌補 Keytruda 的營收損失。

此外，Baum 說 Merck 新冠口服藥物「Lagevrio」雖可對抗病毒，但對孕婦及胎兒可能有潛在危害，美國食品藥物管理局（FDA）對其提出藥品風險評估暨管控計畫（REMS），確認益處是否大於風險。

Baum 在報告中也寫到，Lagevrio 的療效明顯低於單株抗體的免疫治療藥物，例如 Regeneron 的 Ronapreve、輝瑞的 Paxlovid，而且隨時間推移，使用 Lagevrio 的患者可能出現抗藥性。

Baum 將 Merck 股票評等從買入（Buy）下調至中性（Neutral），目標價訂為每股 85 美元，較先前價格大砍 20 美元。