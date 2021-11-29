分析師：通膨飆升可能促使Fed在未來2年內升息6次

Federated Hermes 首席股票分析師 Phil Orlando 預期，為了應對持續飆升的通膨，美國聯準會 (Fed) 將在未來 2 年內升息 6 次。

Orlando 在接受採訪時表示，有鑑於通膨持續上升，Fed 勢必要加快縮減的步伐，升息也將會較預期的更快，預期 Fed 將在明年下半年升息 2 次，每次上升 0.25%，隨後在 2023 年間再加息 4 次，每次升息 0.25%。

Orlando 對最新的通膨數據感到擔憂。美國商務部上週報告顯示，10 月個人消費支出物價指數 (PCE price index) 年增 5%，高於 9 月的 4.4%，創 1990 年以來最大增幅，通膨飆升主要展現在能源成本上，能源價格較去年同期增長 30.2%，食品價格也漲 4.8%。

Orlando 也表示，在利率上升的環境中，建議投資人可以買入能源、材料和工業領域的股票，因為相關產業類股較能夠承受成本不斷上升的壓力並提高價格。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 曾表示，Fed 可能需要加快貨幣刺激措施的退出，以應對強勁的就業增長和通膨飆升，從而提前升息計劃。

美國 Fed 官員有望在 12 月 14 日至 15 日舉行的政策會上討論加速縮減購的計畫。副主席克拉里達 (Richard Clarida)、聖路易 Fed 總裁布拉德 (James Bullard) 和理事華勒 (Christopher Waller) 都曾表示，Fed 下次開會時，就可能會開始考慮加快縮減購債的規模。

有報導指出，更快速地減少購債，將讓政策制定者有機會更早將利率從目前接近零的水準上調，這也被認為這是防止經濟過熱所必需的。