北美疫情拉警報 新變種病毒Omicron首例確診現蹤加拿大

最早於南非發現的 COVID-19 新變種病毒 Omicron，在加拿大也傳出 2 個確診案例。而鄰國美國雖然在目前還未發現相關的確診案例，但美國總統拜登也已經和專家小組進行商討，北美國家的防疫管制也將更趨嚴格。

加拿大當局在 28 日 (週日) 宣布，該國首都渥太華已發現了 2 例，被世界衛生組織 (WHO) 列為「高關注變異株」Omicron 的確診案例。這 2 個確診案例，都曾經到過非洲國家的奈及利亞。

有加拿大的媒體指出，這是在北美地區首度發現新變種病毒 Omicron 的確診案例。

雖然目前在美國還未傳出 Omicron 變種病毒的確診案例，不過拜登總統已於 28 日當天，在白宮內和首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 等專家學者們所組成的小組進行相關協商。

該小組向拜登報告時表示，詳細分析結果還需要 2 週時間才會出爐，不過他們也認為現有疫苗有可能提供相當程度的防護力，可保護接種者在不幸遭到 Omicron 變種病毒感染時不會陷入重症。

美國目前已宣布禁止來自非洲南方 8 個國家的旅客入境該國，其中包含南非在內。

另外，拜登預定在 29 日公布最新疫情和防疫規定，警戒層級正向上拉高。