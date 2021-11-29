WHO警告：Omicron可能造成病例激增 產生「嚴重後果」

世界衛生組織 (WHO) 周一 (29 日) 表示，Omicron 新冠變種病毒可能會在國際範圍內傳播，構成「非常高」的全球感染激增風險，可能會對某些地區造成「嚴重後果」，並呼籲成員國開始廣泛檢測 Omicron。

WHO 在對成員國的技術簡報文件中稱，這些突變可能使 Omicron 擺脫疫苗或先前感染的免疫保護，更容易造成傳播。

報告稱：「Omicron 在全球進一步擴散的可能性很高。基於這些特徵，未來新冠病例可能激增，並會產生嚴重後果。」

到目前為止，關於 Omicron 的擔憂均來自其傳染力。不過，尚未有與 Omicron 相關的死亡報告，同時，需要進一步研究，來評估 Omicron 繞過疫苗和先前感染產生的免疫力的潛力。

報告中說，無論其嚴重程度如何變化，不斷增加的病例都可能對醫療保健系統構成壓倒性的需求，並可能導致發病率和死亡率增加。

WHO 擔心，這對脆弱人群的影響將是巨大的，特別是在疫苗接種覆蓋率低的國家。

這一變種於 11 月 24 日，首次從南非報告給 WHO，那裡的感染率急劇上升。

不過全球市場經過上周五恐慌性大跌後，周一情緒有所緩解，美股期指反彈，原油也由低點回彈，周一開盤後的歐股上漲。