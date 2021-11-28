無懼通膨、緊縮兩大壓力 外資看好明年經濟穩步復甦

在通膨壓力與全球央行逐步緊縮下，引發金融市場動盪，外銀認為，隨著後疫情時代經濟逐漸復甦，各國政府的財政刺激力度減弱，預期 2022 年經濟繼續穩步重啟。

瑞銀表示，美國通膨率到 2022 年初將繼續保持在高位，預期到 2022 年中旬將逐漸回落至 2%，雖然主要央行逐步削減寬鬆力度，但仍維持寬鬆傾向，研判美國聯準會在 2022 年中完成縮減購債。

瑞銀財富管理首席投資總監 Mark Haefele 表示，隨著驅動經濟增長的疫情相關因素開始消退，看好明年初歐元、歐股與美元表現；長期而言，機會存在於顛覆性科技、淨零排放轉型以及另類投資中，另類投資既可帶來回報，又有助於管理波動性。

以歷史水平來看，目前利率、債券收益率和信用利差仍處於低點，在此環境下，美國優先級貸款、合成型信用債、私募信貸和高股息相對具吸引力。

另外，瑞銀表示，美聯準會縮減購債規模，而全球經濟增速放緩，環境相對有利於美元，但不利於貨幣政策更為寬鬆的貨幣，例如歐元、日圓和瑞郎。

鋒裕匯理投信認為，全球主要央行在歷經審慎緊縮後，預估隨著經濟成長放緩、綠色能源轉型和公平轉型的資金需求不斷攀升，預期央行之後將傾向更多的貨幣寬鬆政策，而非市場原先預期的更少。

鋒裕匯理投信指出，明年全球新興市場將分為三大區塊，包括：面臨通膨壓力，且央行出手控制通膨的新興國家，以及面臨通膨壓力，但是央行無所作為的新興國家；以及中國。

鋒裕匯理認為，第一類新興市場國家與中國值得投資人青睞，且兩者的貨幣將相對於美元升值，因為美國奉行加強版的凱因斯政策將使美元承壓。