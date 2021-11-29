彭博：蘋果預計明年發表AR眼鏡 但推出時間恐延遲更久

隨著今年即將邁入尾聲，市場傳聞蘋果 (AAPL-US) 將在明年推出首款 AR 眼鏡，為繼推出 Apple Watch 以來，睽違 5 年多再度推出新產品類別。然而，彭博記者 Mark Gurman 在最新一期的「Power On」時事通訊專欄中表示，蘋果確實計畫在 2022 年推出 AR 眼鏡，但這並不代表成品將很快到手。

Gurman 認為，首款 AR 眼鏡的設計過程相當複雜，且造價昂貴，蘋果可能需要和各國政府合作開發潛在鏡片，同時與各家製造商共同研發這項前所未有的複雜技術，要讓這款突破性產品出現在大眾眼前，勢必花費一段時間。

在多數情況下，蘋果新品會在發布會不久後推出，就算延遲也只會額外花費數天或是數周時間。然而市場預計，VR、AR 眼鏡以及 Apple Car 等突破性產品的推出可能會耗上數個月時間。

Gurman 說，就像蘋果當初宣布將推出 Apple Watch 時，最終足足花了 227 天才真正讓產品問世。

知名蘋果分析師郭明錤本月預計，蘋果將在 2022 年第 4 季發布 AR 眼鏡，同時表示，首款 AR 眼鏡將搭載運算能力同於 Mac 的處理器，不需要仰賴 Mac、iPhone 等裝置就能獨立運作，相較於他牌同款產品，晶片設計將為蘋果帶來更大的競爭優勢。

不過，郭明錤也認為，蘋果必須花費數月時間來宣傳最新產品，才能引起消費者的興趣。

他預計，蘋果將在 2022 年的全球開發者大會 (WWDC) 上發布這款 AR 新品，並將大會重點放在 AR 和 VR 的應用程序開發上，料明年底或 2023 年出貨。