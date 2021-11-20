美國FDA核准成年人施打第三劑輝瑞、莫德納疫苗

美國食品及藥物管理局（FDA）周五（19 日）正式核准擴大輝瑞 / BioNTech 疫苗與莫德納疫苗的第三劑接種範圍，所有接種第二劑輝瑞或莫德納疫苗超過半年的 18 歲以上成年人，皆可施打增強劑補強抗體。

FDA 生化分析和研究中心主管 Peter Marks 博士在一份聲明中表示，FDA 簡化資格標準讓所有 18 歲以上成年人都可以施打第三劑疫苗，一方面有助於消除民眾對第三劑疫苗接種資格的疑惑，一方面是確保需要增強劑的人都能施打。

疾病管制和預防中心（CDC）專家小組預計同日將審查數據，一旦批准後，將開始分發疫苗並最快本周末就能施打第三劑疫苗。

FDA 先前曾否決輝瑞與莫德納第三劑疫苗接種提議，當局稱雖然疫苗效力會隨時間而逐漸減弱，但數據不夠充分，必要性有待商榷，最後只開放 65 歲以上長者與免疫力較弱族群施打第三劑疫苗。

FDA 代理局長伍考克（Janet Woodcock） 表示，隨著疫情發展，當局必須迅速採取行動保護民眾，而加強劑是防止民眾感染後重症住院或死亡的最佳方法。

莫德納執行長 Stéphane Bancel 聲明表示，FDA 的緊急授權正值關鍵時刻，由於時序進入冬季，美國各地新病例與住院人數都在增加。

據《科學》（Science）期刊在本月發表的一篇研究文章，疫苗對病毒的抵抗力會隨時間推移而減弱，從今年 2 月至 10 月的研究數據結果顯示，施打兩劑的輝瑞疫苗對病毒感染的保護力會從 86% 下降至 43%、莫德納會從 89% 下降至 58%，而單劑的嬌生疫苗則是從 86% 下降至 13%。

截稿前，三家公司早盤股價受 FDA 擴大放行第三劑疫苗施打消息激勵，輝瑞 (PFE-US) 上漲 0.89%，而 BioNtech(BNTX-US)、莫德納 (MRNA-US) 分別勁揚 2.83% 與 4.47%。