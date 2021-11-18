疫苗混打20日開打 AZ+莫德納抗體較高、副作用偏強

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (18) 日宣布，第十批莫德納疫苗約 115 萬劑下午運抵台灣，也代表自購 609 萬劑全數到貨。指揮中心明 (19) 日起開放預約接種，預定 20-21 日開打，不過，混打發生不良反應機率較同一廠牌高，莫德納副作用又比 BNT 高一些，但抗體也相對較高且持久一點。

我國採購莫德納疫苗第十批 115.038 萬劑，下午運抵桃園國際機場，本批效期至 2022 年 1 月 24 日，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。今年採購量共計 609.168 萬劑，已經全數到貨。

指揮中心開放疫苗混打意願登記，僅限第一劑施打 AZ 的民眾，截至下午 2 點已有 22.8 萬人登記。指揮中心又增加開放第 14 期接種計畫，9 月 25 日 (含) 前已接種 AZ 第一劑之 18 歲以上且完成混打意願登記民眾，第二劑混打 BNT 或莫德納疫苗，明日上午 10 點至下午 4 點開放預約；預定於 20 至 21 日施打。

指揮中心強調，第一劑接種 AZ 疫苗、第二劑接種 mRNA 疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種。

面對部分民眾擔心混打副作用太強烈，醫療應變組副組長羅一鈞說明，根據國外文獻，BNT 的抗原劑量比莫德納低一點，所以無論是混打與否，莫德納產生副作用的機會都比 BNT 高一點點，但產生抗體的保護效果也會比 BNT 來得高並持久一點；不過實質保護力差異沒有很大，尚需更長時間來觀察。

根據疾管署統計，全台目前累計接種 2840 萬 3884 劑新冠疫苗，疫苗人口涵蓋率第 1 劑為 76.71%，第 2 劑為 44.60%，劑次人口比 121.31（劑／每百人）。