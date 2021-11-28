消費提前、時間延長 黑五實體店購物較疫情前減少28%

根據 Sensormatic Solutions 初步數據，黑色星期五零售店的客流量，與 2019 年的水準相比下降 28.3%，因為美國人將部分支出改為線上，並因供應鏈因素提前部分購物。

Sensormatic 表示，流量與去年同期相比增長 47.5%。但去年這個時候，由於擔心疫情以及零售商的營業時間減少，許多購物者只能待在家裡。

Sensormatic 全球零售諮詢資深總監 Brian Field 表示，就像去年一樣，很多消費者在黑五前就已經提前購物，今年造成此一現象的兩個主要原因，是對疫情的持續憂慮和對供應鏈的擔心。

Sensormatic 表示，黑色星期五在商店購物的高峰時間是下午 1 點到下午 3 點，這與過去幾年的趨勢相似，預計也是全年最繁忙的店內購物日。

Sensormatic 發現，感恩節那天，實體店的訪問量比 2019 年的水準下降 90.4%。包括 Target(TGT-US)、Walmart(WMT-US) 和 Best Buy(BBY-US) 在內的零售商，選擇在假期對顧客關閉大門。Target 曾表示這將是一個永久性的轉變。

另據 Adobe Analytics 數據顯示，線上零售商在黑五的銷售額為 89 億美元，低於一年前約 90 億美元的記錄。感恩節那天，消費者在網上的支出為 51 億美元，與去年同期持平。

Adobe 表示，這是史上首次黑五的線上支出下降，扭轉了近年來的增長趨勢。

這些數字提供了更大的證據，表明更多美國人在假期前就開始購物，零售商也一直宣傳他們的促銷優惠，使購物假期的時間延長。