〈陸港盤後〉虛擬貨幣族群漲停潮不敵賣壓 上證收黑0.6%

美股因感恩節休市一日，而周五 (26 日)A 股在消息面清淡之下，三大指數在開低後一路狹幅震盪到終場。

美股休市市場缺乏指標，因此延續著聯準會可能提早升息的話題、高通膨的現況，以及上海新冠疫情的新發展，導致亞股紛紛走跌，連帶影響今日 A 股市場投資氛圍。

盤面上，半導體、煤炭，旅遊、酒店等類股重挫，虛擬貨幣、鋰電、稀土等概念股走揚。

由於媒體報導表示微信、支付寶個人收款碼明年 3 月起將不得用於經營收款，另一方面中國國務院宣布支持北京加速推動法定數位貨幣試點，利多消息刺激數位貨幣概念股暴漲。

今日滬深兩市成交金額達 1.1 兆人民幣，較前一個交易日略減 115 億人民幣，不過已連續 26 個交易日成交金額破兆元。

港股方面，市場利空消息不斷，如滴滴再傳可能將於美股下市、中國明年 3 月限制微信、支付寶收款碼應用的舊聞被陸媒大肆報導，再度挑起市場對網科股的敏感神經，導致恒指開盤在騰訊 (700-HK) 與阿里巴巴 (9988-HK) 重挫的拖累下，開低後一路走低，恒指、恒科指終場收在幾乎最低，恒指直探 24000 點支撐。

中國再度傳出爆發新冠疫情的消息，打壓博奕與餐飲類股走勢，恒指成份股金沙中國 (1928-HK) 大跌 7.2%、銀河娛樂 (27-HK) 重挫 7%；海底撈 (6862-HK) 大跌 5.2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.56%，報 3564.09 點；科創 50 指數下挫 0.55%，報 1459.93 點；深證成指下滑 0.34%，報 14777.17 點；創業板指小跌 0.16%，報 3468.87 點。

本周上證綜指小漲 0.1%，科創 50 指數上漲 1.05%，深證成指小漲 0.17%，創業板指上揚 1.46%。

恒生指數大跌 2.67%，報 24080.52 點、恒生科技指數重挫 3.25%，報 6151.99 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 44.88 億元，其中滬股通賣超人民幣 32.44 億元，深股通賣超人民幣 12.44 億元。本周北向資金合計淨買超人民幣 57.11 億元。

法人觀點

國盛證券認為，上證接近 3600 點整數關卡，出現震盪格局，配合市場題材的輪動，將對 3600 點的壓力進行來回測試，尋求突破的機會。投資人在操作上應避免跟風與盲目追高，在類股輪動快速的情況下，可積極關注產業前景良好，且回檔滿足點已到的個股。元宇宙類股熱度逐步消退，應暫時回避，投資方向上以新能源車產業鏈為主線，可適當留意醫療器具，晶片等個股的機會。