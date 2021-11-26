騰訊、阿里巴巴「價崩」 中國明年3月限制微信、支付寶收款碼應用

周五 (26 日) 陸媒導指出中國人行於上個月 13 日宣布電子支付系統管理辦法，明訂從明年 3 月 1 日起把「掃碼支付」納入監管，微信、支付寶等個人收款碼不能用於經營性服務。

受到這個利空消息衝擊，再加上美國升息壓低科技類股走勢，以及外傳滴滴可能被要求在美國下市的打擊，騰訊 (700-HK) 與阿里巴巴 (9988-HK) 賣壓沈重，股價雙雙重挫逾 3%。

中國人民銀表示要加強支付系統的監管，從支付受理終端業務管理、特約商戶管理、收單業務監測三個面向著手，對收單機構和清算流程提出一系列監管要求。與此同時，條碼支付也被納入監管，將於 2022 年 3 月 1 日起實行。

(圖片: AFP)

為何推出新政人行相關部門負責人解釋，因近年來個人收款條碼在中國廣泛運用，同時引發出一些風險隱憂，如一些不法分子利用「跑分平台」，以高額收益吸引大量人員使用個人靜態收款條碼與賭客「點對點」線上遠程轉移賭博資金，將資金切成隱藏於眾多正常交易場景內，躲避監管。

新法規定，對於個人或特約商店等收款人生成的，用於付款人識別並形成支付指令的收款條碼，應區分個人和特約商戶使用收款條碼的場景和用途，防止收款條碼被出租、出借、出售或用於違法活動。

對於具有明顯營經活動特徵的個人，條碼支付收款服務機構不得透過個人收款條碼為其提供經營活動相關收款服務。

針對遠程非面對面收款方面，新法要求條碼支付收款服務機構採取有效措施，禁止個人靜態收款條碼被用於遠程非面對面收款。對於透過截圖、下載等方式保存的個人動態收款條碼，應當參照執行個人靜態收款條碼有關規定。